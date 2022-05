Vymýšlejí pořád horší věci

Na vyproštění osoby z havarovaného vozu má každý tým dvacet minut.

„Během té doby se hasiči musejí dostat k zaklíněnému člověku, dostat ho ven na páteřní desce a předat do péče zdravotníků. Scénáře jsou celkem zapeklité a ne vždy se v reálu dostaneme do tak složitých situací, ale stává se to. Dáváme si vyšší cíle a snažíme se, aby měli hasiči co nejkomplikovanější přístup ke zraněnému, a aby to nebylo jednoduché,“ doplnila.

Mezi soutěžícími týmy byli profesionální hasiči z Přerova, Prostějova, ale i Jeseníku, Zábřehu, Zlína nebo Uherského Brodu. Modelové situace byly různé - například jednotka z Jeseníku se musela poprat s nástrahou v podobě betonového kužele.

„Havarované auto leželo na levém boku a uvnitř byla zaklíněná žena, která zpočátku vůbec nekomunikovala. Začala se s námi bavit až v průběhu zásahu. S pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení jsme si uvolnili přístup, vystříhali část střechy a zraněnou vytáhli ven na páteřní desce,“ vylíčil velitel zásahu Martin Surových z Jeseníku.

Největší úskalí bylo podle něj v poloze auta a v překážce, která zde byla umístěna - betonový kužel totiž směřoval přímo ke zraněné ženě, částečně na něm ležela a blokoval i její nohy. „Organizátoři soutěže mají neskutečnou fantazii a vymýšlejí pořád horší a horší věci,“ zhodnotil námět s úsměvem.

Kus betonu na střeše

Ještě krkolomnější kousek čekal tým přerovských hasičů. Modelová situace dala zabrat dokonce i figurantovi, který se při vyprošťování trochu zapotil.

„Jednalo se o nehodu dvou osobních aut a záludnost spočívala v tom, že na střeše jednoho z nich byl kus betonového prefabrikátu, který ohrožoval posádku. Museli jsme jednat co nejrychleji, abychom ji zajistili a nezpůsobili další zranění,“ přiblížil Jan Štefan, velitel zásahu z přerovského týmu.

Hasiči, kteří zraněného zachraňovali z útrob auta s pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů, nakonec přistoupili k vylomení dveří.

„Betonový prefabrikát je těžký a museli jsme řešit jeho stabilizaci a to, co si můžeme dovolit odstřihnout a co ne, aby se nám to nezbortilo. Ať už hasič při reálné nehodě zvolí jakoukoliv cestu, jde o to zvládnout řešení v co nejrychlejším čase,“ řekl.

Role jednoho z figurantů se zhostil psycholog Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje David Dohnal.

„Už jsem na to zvyklý, dělám to asi popadesáté. Důležité je se zraněným v autě stále komunikovat a dobře ho ochránit, aby nebyl zraněn při vlastním vyprošťování. Je zapotřebí zafixovat mu krk a ochránit ho před střepy během samotného zásahu,“ popsal.