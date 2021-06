Otřesné podmínky chovu zjistili loni v únoru inspektoři Krajské veterinární správy v Olomouci, kteří zde provedli na podnět policie kontrolu.

„Výběh byl pokrytý souvislou vrstvou bláta a výkalů ve výši 30 až 40 centimetrů a podlaha stáje byla pokryta vrstvou výkalů ve výši 15 centimetrů, bez podestýlky. Zvířata měla hladem propadlá břicha, zvýrazněné obrysy žeber, těla byla znečištěna blátem a výkaly v oblasti stehen, břicha, hrudníku a ocasu. Podmínky vedly k vyčerpání chovaného skotu, což se projevovalo usínáním zvířat ve stoje, úbytkem hmotnosti a apatií,“ vylíčil státní zástupce Ivo Krobot.

Chovatel navíc podle žalobce nezajistil pro vysoce březí jalovici místo, kde by měla dostatek prostoru, čisté vody, krmiva a vhodné podestýlky, ale ponechal ji ve venkovním výběhu. Tam v dosud nezjištěné době porodila zdravé tele, které ale zapadlo do vrstvy bláta a výkalů. Protože se nemohlo postavit na nohy, došlo k jeho úhynu na následky dehydratace a hladovění.

Byla to razie, říká Petr Graca

U hlavního líčení vypovídal obžalovaný Petr Graca, který zpochybnil výsledky šetření krajské veterinární správy a uvedl, že se necítí vinen. Kontrolu, která odhalila otřesné podmínky chovu, nazval razií a přirovnal zákrok k praktikám státní bezpečnosti.

„Tele se narodilo v době razie na mé farmě, ne kontroly. Podal jsem proto k Okresnímu soudu v Olomouci žalobu na zrušení kontroly, protože neprobíhala podle zákona,“ uvedl u soudu. Podle jeho tvrzení byla půda ve výběhu podmáčená v důsledku dlouhotrvajících dešťů.

„Pokud je mokro a bláto, samozřejmě, že se krávy zašpiní. Zvířata měla ale přístup do stájí, kde se každý den poklízelo. Nemůžu souhlasit s tím, že by byly výkaly celoplošně ve stáji,“ hájil se Petr Graca s tím, že tele se narodilo předčasně, a proto uhynulo.

Důkazem předčasného porodu bylo podle něj nevyvinuté vemeno jalovice. Obžalovaný také u soudu zpochybnil odborné znalosti pracovníka veterinární správy a během jeho výpovědi mu mimo jiné položil i otázku, zda rozezná kozu od ovce.

Je to celé vykonstruované, tvrdí partner obžalovaného

U soudu vypovídal jako svědek také partner obžalovaného. Ani on si nebral servítky. „Je to celé vykonstruované. Zástupce veterinární správy, který tvrdí, že se tam narodilo mrtvé tele, nezkontroloval, jestli odešlo děložní lůžko z krávy a neodebral ho na laboratoř, která by potvrdila termín porodu,“ řekl.

Špatné podmínky chovu na farmě ale potvrdily pracovnice Městského úřadu v Hranicích, které se kontroly loni v únoru osobně zúčastnily. Uvedly doslova, že se zvířata brodila po břicho v blátě.

Podle výpovědi Miroslava Lakomého z Krajské veterinární správy kontrola probíhala standardně.

„V kotcích to vypadalo tristně, na podlahách se nacházela směs trusů a bahna, bez přítomnosti podestýlky. Podklad ve výběhu byl rozbahněný a nebylo tam jediné místo, kde by si mohl skot odpočinout,“ shrnul Lakomý.

Kam zmizela půlka zvířat?

Když prý vstoupil do prostoru výběhu, všiml si uhynulého telete. „Tělo bylo chladné, takže k uhynutí muselo dojít už před nějakou dobou,“ zmínil. Neseděly ani údaje o evidenci zvířat s tím, co inspektoři zjistili na místě. Zvířat byla na farmě jen asi polovina.

„Chovatel uvedl, že zvířata převezl na Slovensko. Nevíme ale, kde ta zvířata skončila. U dotyčného chovatele na Slovensku určitě ne,“ poznamenal.

Tele? Plně vyvinuté

Pracovník veterinární správy potvrdil u soudu, že se tele, které uhynulo, nenarodilo předčasně. „Když je zvíře osrstěné a plně vyvinuté, má paznehty, můžeme odhadovat, že je donošené,“ vysvětlil. Na dotaz soudce, zda se odebíraly vzorky tkání, uvedl, že tělo telete bylo převezeno na Státní veterinární ústav v Olomouci, kde byla provedena pitva. „Zjistila, že bylo tělo plně vyvinuté, tele se narodilo živé a zdravé a po porodu se nadechlo,“ řekl.

Soudce odročil hlavní líčení na 8. července, kdy budou pokračovat výslechy dalších svědků.