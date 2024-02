Z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti byla po rozsáhlém policejním šetření obviněna fyzická a právnická osoba. Škoda se podle policie vyšplhala na 13 milionů 900 tisíc korun a viníkovi hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let.

Projednáváním případu se měl soud zabývat ve dnech 29. února a 1. března. Mezi poškozenými je sedmdesát majitelů rodinných domů, ale také samospráva Brodku u Přerova a pojišťovny.

Bývalí zaměstnanci obvinili ředitelku Domova pro seniory v Přerově ze šikany

Voda z rozbouřené Olešnice vtrhla do Brodku v noci ze 14. na 15. října roku 2020. Zaplavila několik ulic - Třebízského, Nerudovu, Majetínskou, ale i 28. října nebo Masarykovo náměstí. Když zástupci obce zjišťovali, odkud voda přitéká, zjistili, že majitel na kokorském katastru nechal zavřená stavidla.

Povodeň v Brodku způsobila nedbalost. Soud bude v únoru

„Průtok tak byl škrcený a voda vytekla do polí. Odtud se dostala až do obce,“ popsal už dříve starosta Brodku u Přerova Roman Zbožínek. Policie to potvrdila. „Při vydatných deštích zůstalo večer stavidlo uzavřené a říčka kvůli tomu vystoupila ze svého koryta,“ shrnul krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.