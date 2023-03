„O vaření jsem toho moc nevěděl, ale chtěl jsem to zkusit. Byl jsem zvědavý, co se stane, když vyplním přihlášku - jestli se mi ozvou, nebo ne. Když se pak překvapivě ozvali, nebyl jsem tak odvážný, abych odmítl. Moji rodiče o tom do poslední chvíle nevěděli,“ říká Martin Tomčala.

Díly z Hané, které v minulých dnech bavily diváky na Primě, se natáčely loni v říjnu.

Sám sebe prý za kuchaře nepovažuje. „Po natáčecích dnech v Olomouci a Lutíně přišel na řadu i ten, který vznikl v Přerově. Řekl jsem si, že uvařím něco podle zajímavého receptu a moc si nefandil v tom, že bych to zvládl zpracovat kvalitně. Uvařil jsem po´boy s krevetami a bagetou, což je chod, pocházející z amerického státu Louisiana. Mám rád zeměpis, takže často bloudím prstem po mapě a říkám si, co je pro tu kterou oblast typické,“ vysvětluje, proč se rozhodl právě pro tento chod. Součástí menu byla i cuketová krémová polévka.

Na roli hostitele se předem připravil, i když podle hodnocení ostatních pokrmem trochu zklamal.

„Pár týdnů před natáčením jsme si s kamarádem ze školy nakoupili všechny ingredience a výsledek vaření byl určitě o dost lepší než v pořadu v Prostřeno,“ říká s úsměvem.

A jak se sžil s ostatními soutěžícími? „Brali mě jako mladíka, který to jde zkusit. Adam, který se podle svých slov celý život baví tím, jak umí číst lidi, mě přečetl jako trolla, který to tam jde vytrollit. V posledním díle mu ale všichni vyčetli taktizování,“ dodává.

I přes generační rozdíl je podle svých slov dodnes v kontaktu se dvěma účinkujícími - Pavlem a Lenkou.

„Soutěž mě určitě obohatila v tom, že jsem poznal různé typy lidí. Někdo se chtěl předvést, jiný si přivydělat, další šel do toho vážně, aby ukázal svůj kuchařský talent. Lidé se v debatách hodně vymezovali proti pátečnímu hostiteli Adamovi, ale on má svůj charakter a já si toho cením. Každého beru takového, jaký je,“ podotýká.

Kritizovat moc neumí

Do kritiky ostatních soutěžících se podle svých slov pouštěl jen nerad. „I když vím, že to k reality show patří, nebylo mi to moc příjemné. Každému hostiteli jsem dal tu nejvyšší známku - deset bodů, protože jsem si moc dobře uvědomoval, že nejsem žádný kuchař a nechci do toho nikomu mluvit. Kritizovat ani pořádně neumím,“ líčí.

Odvysílání dílů reality show Prostřeno mělo i odvrácenou stránku. „Vadily mi ty komentáře internetových hrdinů a narážky na Facebooku. Někteří lidé to strašně prožívali a bavili se mnohdy o úplných hloupostech,“ hodnotí.

Jeho rodina ho celou dobu podporovala. „Hlavně starší příbuzní mě chválili za to, že jsem vydržel až do konce. Z rodiny mě naštěstí nikdo vařit nenutí, ale kdybych chtěl něco udělat podle kuchařky, byli by rozhodně rádi,“ směje se.

Nečekanou popularitu podle svých slov příliš neprožívá. „Někteří si špitají za zády, ti odvážnější si přijdou udělat fotku,“ zmiňuje. Do reality show by už ale zřejmě nešel.

„Pokud bych se někdy přihlásil do televizního pořadu, tak by to byla spíše vědomostní soutěž. Po střední škole bych chtěl pokračovat ve studiu na vysoké - a co vím určitě, je to, že šoubyznys není pro mě,“ uzavírá.