SOS tlačítka pomůžou seniorům v krizové situaci

Staří lidé s demencí, ale i důchodci, kterým se náhle udělá špatně. Nová služba znamená větší šanci na rychlou záchranu

SOS tlačítko. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lenka Jebáčková

Tísňová služba s názvem „Anděl na drátě“ by mohla začít už v příštím roce sloužit přerovským seniorům. Radní totiž podpořili záměr na pořízení SOS tlačítek, napojených přímo na linku tísňového volání.

Tlačítko v podobě hodinek či přívěsku na krk by měli senioři stále u sebe a v případě nutnosti by si přes něj mohli pouhým stisknutím přivolat pomoc. A to ve chvíli, kdy se dostanou do krizové situace a po ruce nebudou mít svůj mobilní telefon.

„Každé SOS tlačítko stojí 1 850 korun. Na jejich pořízení by šly peníze z rozpočtu města, ale i od sponzorů, kteří projeví zájem projekt podpořit. Ještě v prosinci oslovíme místní podnikatelské subjekty a poprosíme je o finanční dar,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Tlačítka by byla v majetku města, takže by je měli senioři jen ve výpůjčce. Měsíční poplatek za tuto službu v částce 380 korun by si už museli hradit ze svého. Pravidla přidělování SOS tlačítek město zveřejní v únoru či březnu.

„Hned poté začneme zjišťovat zájem a sestavovat pořadník. Žádosti budou podléhat bodování podle potřebnosti jednotlivých zájemců. Svou roli bude hrát věk, soběstačnost, zdravotní a sociální anamnéza,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová. V dubnu by mohli začít první zájemci tlačítka používat.

SOS tlačítka jsou určena především lidem, kteří žijí v domácím prostředí a obávají se, že by je nenadálá krizová situace mohla ohrozit na životě.

„Všichni asi známe případy starých lidí, kteří doma upadnou, nemohou se zvednout a přivolat si pomoc. V tom případě postačí, když senior sepne tlačítko, napojené na službu, která funguje sedm dní v týdnu a čtyřiadvacet hodin denně. Zařízení může zároveň samo rozpoznat, že jde o situaci ohrožující život, a ihned zalarmuje Dohledové centrum pro zajištění pomoci,“ doplnil Petr Kouba.

Podle něj je služba zároveň dobrou kontrolou pro rodinné příslušníky seniora, kteří chtějí mít svého blízkého pod odborným dohledem. A samozřejmě, že nejde jen o domácí „dohled“ - zařízení má GPS monitoring polohy pro zacílení pomoci, monitoruje aktivitu seniorů - a dokonce je možná i kontrola užívání léků.