Do veřejné sbírky s mottem „Kup si svou parketu“ se už zapojily více než dvě stovky místních patriotů. Jsou mezi nimi lékaři, podnikatelé, živnostníci, ale i sportovci, politici a řada obyčejných lidí.

„Podlaha v přerovské sokolovně sloužila téměř pět desítek let a její výměna už byla opravdu nutná. Parkety byly vyšlapané, někde trouchnivějící, s vyštípanými rohy. Náklady na nové činí 2 miliony 200 tisíc korun,“ nastínil Vladimír Tabery, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov.

Sokolům se naskytla možnost získat dotaci od Olomouckého kraje a příspěvek od města.

„Protože ale nepokryje celou investici, uspořádali jsme veřejnou sbírku. Lidé mohou posílat peníze bankovním převodem na transparentní účet 292712658/0300, nebo je darovat v kanceláři TJ Sokol Přerov v ulici Brabansko 2,“ upřesnil.

Do sbírky se spontánně zapojili malí i velcí dárci. Největší mecenáši darovali až 20 tisíc korun, mnozí ale přispívali i několika stovkami korun.

Mezi dárci, jejichž jména jsou zveřejněna ve vitríně na budově sokolovny, jsou známí lékaři, podnikatelé, politici, ale i sportovci, kteří ve svých začátcích v tělocvičně trénovali.

„Potěšilo nás, že se ke sbírce připojili i ti, kteří nemají peněz nazbyt. Peníze na nové parkety darovala třeba uklízečka s minimální mzdou, ale i přerovští senioři. Přispěli i přespolní - třeba zahradník z Bouzova. Mrzí mě jen to, že na seznamu mecenášů chybějí jména starých baskeťáků, kteří kdysi v sokolovně trénovali,“ posteskl si Vladimír Tabery.

Dárci se hlásí dál

Dárců už je přes dvě stě a hlásí se noví. Zbývá vybrat posledních 50 tisíc korun.

„Položit novou podlahu nám pomůže příspěvek v jakékoliv výši. Každý dárce obdrží potvrzení o daru, pokud si to bude přát. Jména těch štědrých, kteří si zakoupí alespoň jeden metr čtvereční v hodnotě 1 tisíc korun a více, budou trvale umístěna na čestném veřejně přístupném místě v sokolovně,“ zmínil.

Jedním z největších sponzorů nových parket v sokolovně je primář přerovské ortopedie Pavel Přikryl, který přispěl na 20 metrů čtverečních.

„Třicet pět let chodím hrávat do sokolovny kolovou a na parketách jsem strávil moře hodin. Kolovou dělal můj děda, dělám ji já i můj syn. Je to tam „naše doma“ a byl jsem jedním z těch, kteří prosazovali klasické parkety, protože se k historickému rázu budovy více hodí,“ prozradil.

Dvacet tisíc korun zaplatil ze svého i starosta Tělocvičné jednoty Sokol Přerov Vladimír Tabery.

Proměna finišuje

Dobrovolní dárci mohou sledovat na Facebooku Kup parketu, jak výměna podlahy postupuje. Podle stavebníků práce v těchto dnech finišují.

„Začali jsme zhruba před měsícem tím, že jsme rozebrali původní podlahu a očistili rošty. Po montáži parket provádíme jejich broušení, poslední fází je lakování. Hotovo bude tak do deseti dní,“ upřesnil Peter Taškar, stavbyvedoucí firmy, která práce provádí.

Členové Sokola se už na novou podlahu těší.

„Otestujeme ji na naší tradiční náborové akci Týden v pohybu, která se uskuteční v září,“ řekl jeden z dlouholetých členů Sokola Jaroslav Skopal.

Tělocvična v současné době slouží různým sportům - od badmintonu přes kolovou až po ty rekreační.