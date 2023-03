Zvýšení plateb, které naštěstí nebude nijak dramatické. V Přerově od 1. dubna podraží veškeré sociální služby - připlatí si jak klienti domova pro seniory a pečovatelské služby, tak denního pobytu nebo městských jeslí. Důvodem je novelizace úhradové vyhlášky, ale do navýšení se promítly i rostoucí ceny energií a potravin. Část nepokrytých nákladů ponese na svých bedrech město.

Domov seniorů v Radkově Lhotě. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Iva Najďonovová

„K poslední úpravě úhrad jsme přistoupili v dubnu loňského roku. Kvůli nárůstu provozních nákladů, zvýšení cen energií a potravin, jsme se museli rozhodnout, jakým způsobem se zdražování promítne do cen služeb,“ shrnul náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO), který má na starosti sociální oblast.

Město podle něj nechtělo přistoupit na nejvyšší možné navýšení, které vyhláška umožňuje. „Přišli jsme proto s kompromisním řešením a ceny pro klienty v našich zařízeních sice od dubna zvyšujeme, ale tak, aby zůstaly na přijatelné úrovni. Znamená to, že část nákladů zaplatí město,“ řekl.

Například v přerovském domově pro seniory zaplatí klienti od 1. dubna za ubytování na jednolůžkovém pokoji 264 korun na den a 229 korun za stravu. „U dvoulůžkového je tato částka 254 korun za ubytování a 229 korun za stravu. Za jednolůžkový velký pokoj klienti uhradí 274 korun, za stravu 229,“ upřesnila Jana Žouželková, ředitelka Sociálních služeb města Přerova.

Ke zdražení přistoupily už dříve i domovy pro seniory v okolí - v Radkově Lhotě nebo Pavlovicích u Přerova.

„Přistoupili jsme k tomu už od ledna. Klienti na jednolůžkovém pokoji zaplatí za ubytování 280 korun a za stravu 235 na den. Na dvojlůžkovém pokoji uhradí za ubytování 270 korun a za stravu 235,“ uvedla Eva Machová, ředitelka Domova Alfreda Skeneho v Pavlovicích u Přerova.

V Domově pro seniory v Radkově Lhotě vzrostla maximální možná denní pobytová sazba od března.

„Například u jednolůžkového pokoje s příslušenstvím, který je u nás nejdražší, je to ze 13 500 na 15 120 korun za měsíc,“ vyčíslila ředitelka domova Dana Pátková. Stravné se od března zvýšilo z 200 korun na 224 za den.

K navýšení dojde od 1. dubna i u jiných služeb, které město Přerov poskytuje. Dotkne se pečovatelské služby, ale i denního pobytu, který pomáhá klientům s mentálním či kombinovaným postižením.

Vyšší náklady ale pocítí i rozpočty rodin, které posílají děti do přerovských jeslí. „Snažili jsme se rodinám s malými dětmi co nejméně zatížit jejich rozpočty. Proto jsme využili možnosti navýšení úhrad jen o poloviční možnou výši,“ vysvětlila Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu.

Městské jesle poskytují péči dětem ve věku od osmnácti měsíců do tří let. I toto zařízení se ale musí vyrovnat s rostoucími náklady na provoz - a to jak se zvýšením cen energií a potravin, ale třeba i dětských plen.

„Od dubna zaplatí rodiče v průměru o pět set korun více ve srovnání s předchozím obdobím - pokud tedy děti naše zařízení navštěvují každý den,“ upřesnila vedoucí Městských jeslí v Přerově Petra Zavadilová.