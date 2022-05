„Myšlenka na vybudování samostatnéo domu se sociálním bydlením vznikla v Přerově před několika lety, kdy jsme zakoupili nemovitost v Jungmannově ulici - v té době to byl vybydlený a zchátralý objekt,“ vrátil se do minulosti předseda spolku Centrum moudrá šance Ivo Lausch.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na 20,5 milionů korun a spolku se podařilo získat dotaci 12,5 milionů z projektu IROP sociální bydlení.

V současné době je stavba domu se sociálním bydlením před dokončením a v červnu proběhne kolaudace. V objektu je sedm bytových jednotek, z toho jedna plně bezbariérová.

„Dům bude provozován v režimu sociálního bydlení, který je striktně stanoven podmínkami ministerstva pro místní rozvoj. Základním parametrem je, že zde bude zastropované nájemné a jsou předem určeny cílové skupiny, které mohou tento druh bydlení využívat. My se budeme soustředit na občany seniorského věku a matky, ohrožené domácím násilím,“ upřesnil Ivo Lausch.

Klasické najemní bydlení

Podle jeho slov půjde o klasické nájemní bydlení. „Není to tak, že by někdo dostal něco zadarmo, protože je na okraji společnosti,“ poznamenal.

Zájemců o tento druh bydlení v Přerově přibývá.

„Snažíme se jednat o potřebách města se sociálním odborem magistrátu. Už máme dva zájemce, kterým byly bytové jednotky přislíbeny - prvním je ukrajinská rodina, která nyní žije na faře v Předmostí, ale protože je to jen na omezenou dobu, měla by se v průběhu července přestěhovat do nového domu. Spodní bezbariérový byt jsme přislíbili klientovi Centra moudré šance, který je plně invalidní,“ uvedl.

Město rozšíření nabídky sociálních bytů pro potřebné, kteří se ne vlastní vinou ocitli bez střechy nad hlavou, vítá.

„Snažíme se tento projekt podporovat a budeme spolupracovat na obsazování objektu vytipováním potřebných. Přínosem určitě je, že se rozšíří stávající nabídka sociálních bytů na území města,“ konstatoval náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).