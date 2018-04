Socha v Předmostí se vrátila na své místo. Krásně opravená

Do oprav soch na dvou přerovských hřbitovech se letos pustili restaurátoři. Po čtyřech měsících se vrátila na své místo socha Panny Marie Růžencové, která je součástí hřbitova v Předmostí.

Socha Panny Marie stojí na hřbitově v Předmostí více než sto let – a zrestaurována byla poprvé.Foto: Magistrát města Přerova

„Odborníci nám doporučili, že by bylo vhodné zdůraznit původní podobu sochy a povrch pískovce nenatírat žádnou barvou,“ řekl Petr Matula z přerovského magistrátu s tím, že do odstranění zpuchřelého nátěru více než sto let staré sochy, doplnění poškozených částí a barevného sjednocení povrchu šlo z pokladny města 25 tisíc korun.

Restaurátor začal v těchto dnech pracovat i na obnově sochy na Pomníku obětem nacismu na hlavním přerovském hřbitově.

„Socha, která je kulturní památkou, pochází z roku 1953 a jejím autorem je Václav Suchomel,“ upřesnila Miroslava Švástová z přerovského magistrátu. Socha má být zrestaurována do konce dubna a město za práce zaplatí 64 tisíc korun.