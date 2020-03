Soboty patří výletům, turisté vyrazili i na Helfštýn. Neměli by se ale srocovat

Krásné počasí láká do přírody, a to sobotní je přímo ukázkové. Lidé ve snaze zapomenout na Covid-19 vytáhli ze sklepa kolo a vydali se na projížďku po okolí. Mnozí jakoby zapomněli na to, že i na cyklostezce na ně může číhat nebezpečí, pokud se tu potká více lidí. Odborníci mají za to, že procházka do přírody může lidem spravit náladu a uvolnit napětí.

Hrad Helfštýn | Foto: Deník / Jiří Kopáč