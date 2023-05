V Přerově se v úterý 16. května z technických důvodů uzavře na jeden den pobočka České pošty v Husově ulici u nádraží. Lidé budou moci navštívit pouze poštu na náměstí, kde se vyplácejí důchody se splatností 16. května. Ostatní uložené zásilky si mohou klienti vyzvednout až ve středu 17. května. Přerované tak na vlastní kůži otestují, jak zvládne nápor jediná otevřená pošta v centru města. Od července se v Přerově natrvalo uzavřou hned dvě pobočky ze čtyř - v Předmostí a ulici Trávník.

Obyvatelé Předmostí zrušení jediné pobočky České pošty v největší místní části Přerova nechápou. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vedení města usilovalo alespoň o záchranu pošty v Předmostí, která obsluhuje kolem osmi tisíc lidí. Dojíždějí sem totiž i lidé z okolních místních částí - Vinar, Čekyně nebo Lýsek. Rozhodnutí o zrušení pobočky v Předmostí se zásadně dotkne i Penčic.

„Jsme nejvzdálenější místní částí Přerova a poštovní pobočka v Předmostí je pro nás dobře dostupná. Řadu zdejších obyvatel rozhodnutí zrušit ji rozhořčilo a považují to za nehorázné. Umístění pobočky v Předmostí pro nás bylo strategické, a to nejen kvůli dostupnosti, ale především kvůli možnosti bezproblémového parkování a umístění v blízkosti autobusových zastávek, což je výhodné především pro starší obyvatele,“ shrnula předsedkyně výboru místní části v Penčicích Alena Horáková.

Nepomohl ani ministr

Podle přerovského primátora a poslance Petra Vrány (ANO), který usiloval alespoň o záchranu frekventované pošty v Předmostí, ale veškeré snahy vedení města ztroskotaly. „Oslovil jsem ministra vnitra Víta Rakušana i zástupce vedení pošty. Od ministra jsme dostali velmi obecnou odpověď, která je univerzální pro všechny starosty a není to nic, co by se týkalo přímo Přerova. Proto jsem vystoupil s výzvou v Poslanecké sněmovně a apeloval na ministra vnitra, aby přehodnotili své rozhodnutí a zachovali pobočku v Předmostí, protože slouží pro velké sídliště i místní části,“ popsal primátor.

Primátor dostal od pošty košem. Zruší se Předmostí i Trávník

Po zrušení pobočky v Předmostí se budou muset lidé, kteří ji dnes navštěvují, obracet na poštu v Husově ulici u nádraží. Obyvatele, pro něž byla dostupná pobočka v areálu Trumf centra v ulici Trávník, zase obslouží pošta na náměstí. Ta ale není bezbariérová. „Když jsem se bavil s lidmi v Předmostí, tak se netajili tím, že je pro ně za těchto okolností výhodnější jezdit na poštu třeba do Oseku nad Bečvou,“ podotkl primátor.

Proč by mělo doplácet město?

Jako nereálná se jeví i možnost vyměnit pobočku v Předmostí za Poštu Partner, kterou provozuje smluvní partner a nabízí základní služby. „Řešila se také možnost Partner Plus, což je produkt spíše pro nákupní centra, která za to platí. Kdybychom měli jít touto cestou, museli bychom platit personál, budovu, prostory, energie a ještě dávat poště poplatek 35 tisíc měsíčně. Není přece možné, aby zrušili pobočku a přehodili veškeré náklady na obce,“ pozastavuje se nad tím Petr Vrána.

Kašlou na nás, kde je lidskost? Zrušení pošty nadzvedlo obyvatele Předmostí

V Olomouckém kraji se rušení poboček České pošty dotkne asi sedmi desítek zaměstnanců. Výpověď dostanou i doručovatelé balíků nebo listovních zásilek. Omezí se kvůli tomu služby?

„Od května začal na 17 vybraných depech a dodejnách pilotní projekt nového režimu doručování ekonomických listovních zásilek v režimu D+3. Zavedení režimu D+3 reaguje na úbytek listovních zásilek, jejichž množství v síti České pošty klesá každý rok přibližně o desetinu. V letošním roce bude propad ještě výraznější v souvislosti se zavedením povinných datových schránek pro všechny podnikající fyzické osoby,“ uvedl Ivo Vysoudil, mluvčí České pošty. Podle něj se nyní seznam rušených poboček finalizuje.