Každý z autorů přichází s jiným tématem a výstava v Pasáži ukazuje, kam se ve své tvorbě během uplynulých let posunuli. Například Pavel Diatka se zaměřuje na detaily krajiny a všímá si krás přírody.

„Zajímá mě detail v krajině - i takový, u kterého často ani nechápeme, jak snímek vznikl. Vyfotil jsem oblohu, zkusil zachytit objektivem závěje, detail vrat garáží nebo třeba mech, na kterém zrovna roztávala jinovatka a snímek je kompozičně zajímavý,“ popisuje Pavel Diatka.

Autorů, jejichž snímky mohou návštěvníci galerie obdivovat, je čtrnáct. Kromě Pavla Diatky také Vlastimil Mihal, Vítězslav Maleček, Lukáš Pohanka, Milan Ryšavý, Jaroslav Pěček, Jaroslav Dosoudil, Vlastimil Svoboda, Miloš Slaný, Stanislav Šobáň, Petr Sedláček nebo Libor Tököly. Na výstavě představují svou tvorbu i ženy - Dana Pelantová a Tereza Broušková.

„Scházíme se vždy jednou měsíčně někde v restauraci, vezmeme s sebou notebook a každý přinese to nejnovější, co se mu podařilo vyfotit. Řekneme k tomu svůj názor, co se nám líbí méně a co více, co by se mohlo zlepšit. Je to dost důležité, protože člověk si někdy myslí, že věci dělá dobře, ale jiní lidé na to mají opačný názor. Každé setkání nás něčím inspiruje a obohatí,“ dodává jiný z fotografů Vítězslav Maleček.