Smrky v Želatovské šly k zemi, lidem to vadí

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) Provozní laborant. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Práce v nepřetržitém provozu (12 hodinové ranní a noční směny včetně sobot a nedělí). Nástup IHNED nebo dle dohody., , Náplň práce:, práce v laboratoři na laboratorních zařízeních, převážně mechanické testy; provádění kontrolních činností v provozu výroby cementotřískových desek CETRIS , , Požadavky:, středoškolské vzdělání s maturitou ( např. obory: chemik, stavař, dřevař apod.); flexibilní přístup; zodpovědný přístup ke svěřeným úkolům; , , Nabízíme:, pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení; zázemí stabilní společnosti; 5 týdnů dovolené; příspěvek na stravování, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu (CV) na e-mail: mildner@cetris.cz, , - telefonicky (Po - Pá 06,00 - 14,00hod.) na čísle 581 676 304 nebo 724 245 560 - pan Robert Mildner. Pracoviště: Cidem hranice, a.s., Skalní, č.p. 1088, 753 01 Hranice 1. Informace: Robert Mildner, +420 724 245 560.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 35 000 Kč

Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby Samostatný technolog - Vedoucí úseku řízení a kontroly jakosti - Obchodní ředitel. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Nástup možný IHNED., , Náplň práce, odpovídá za chod úseku přípravy výroby a řídí činnost úseku řízení a kontroly jakosti; zajišťuje technickou dokumentaci výrobků, zpracovává podnikové normy a technické podmínky, spotřební normy výrobků, včetně zadávání do PC v systému výroba; zpracovává technologické předpisy a receptury; provádí zajištění, odzkoušení a případné zavedení do výroby přísad a příměsí do betonu; zajišťuje zkoušení výrobků dle Kontrolního a zkušebního plánu; podílí se na reklamační činnosti v oblasti kvality ve vztahu k dodavatelům i odběratelům; zpracovává výrobkovou výkresovou dokumentaci v autocadu., , Požadavky:, VŠ vzdělání technického směru; znalost cizího jazyka vítána; zodpovědnost, poctivost, trestní rejstřík bez záznamu; řidičský průkaz sk. B; uživatelskou znalost práce na PC, pokročilá znalost MS Office, Internetu., , Nabízíme:, samostatná a zodpovědná práce, 25 dnů dovolené, příspěvek na obědy, služební telefon, příjemné pracovní prostředí, prodloužení pracovního poměru, , Zájemci se mohou hlásit:, - zasláním životopisu na e-mail: anna.kunova@betonika.cz. Pracoviště: Betonika spol. s r.o., 751 01 Tovačov. Informace: Anna Kunová, +420 581 706 423.