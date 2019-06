Patronem plyšové slepice Freedy, která obráží přerovský region s jasným poselstvím, je známý rapper Rest. Akce má ale i podporu dalších celebrit a zpěváků - do boje proti klecovému chovu vytáhli třeba Ewa Farna nebo Ben Cristovao.

Jednou ze zastávek v Přerově se stala nákupní galerie, kde lidé dostávali letáky a mohli se podepsat pod petici proti chovu slepic v klecích. Slepičí tour pořádá spolek OBRAZ a cílem je podpořit snahu o legislativní zákaz klecových chovů. Na cestu republikou vyrazilo celkem sedm plyšových opeřenců, kteří mají procestovat přes sto měst.

Podle organizátorů protestu zbytečně trpí v klecových velkochovech stovky milionů zvířat a tato krutá praxe je stále ve většině států Evropské unie včetně naší země legální.

„Slepice v klecových chovech zažívají peklo. Celý svůj život stráví namačkané v drátěné kleci, ze které není úniku. Mnozí politici tvrdí, že to nikoho mimo Prahu nezajímá. Chceme je vyvést z omylu a ukázat, že Čechům ze všech koutů země na zvířatech záleží a jsou soucitní stejně jako lidé v Německu a Rakousku. Tam už tento krutý způsob chovu zakázali,“ vysvětlila Jana Menčíková, místopředsedkyně spolku Obraz.

Fotka na obchoďáku i u mamuta

Dobrovolníci, kteří cestují po republice, aby na problém upozornili, si sami určují trasu a vytipují také památky, u kterých se pak s plyšovou slepicí vyfotí.

Slepice Freeda se tak v Přerově zvěčnila třeba u Muzea Komenského, sochy Jana Blahoslava, nebo na střeše nákupní galerie.

„Účelem je, aby se poslancům a senátorům ukázalo, že lidem po celé republice záleží na tom, v jakém prostředí slepice nebo jiná zvířata žijí. Netýká se to jen slepic, ale i kožešinových zvířat,“ řekla Lenka Melčová, která organizuje akci na Přerovsku.

Trasa Slepičí tour začala ráno v Oseku nad Bečvou, kam dorazili i někteří místní chovatelé a lidé z obce.

„Další zastávka pak byla u pana Pokorného na Žernavé, který má ekofarmu s ovcemi. Pořídili jsme snímek u Knejzlíkových sadů a další i u sochy Mamuta, protože i ta představuje kus historie města,“ dodala.

Z Přerova plyšová slepice Freeda putovala do Lipníku nad Bečvou - a to rovnou na vernisáž výstavy obrazů Ivy Hüttnerové.

Každá plyšová slepice má svůj instagramový profil, na který se ukládají fotografie z míst, jež navštívila.

„Má také vlastní deník, do kterého si každý z dobrovolníků zapisuje cestovní den. Když si ho přečtete, hned vás to vtáhne do cesty po republice. V deníku jsou záznamy z programu, fotky patronů, ale i další zajímavosti,“ doplnila další z organizátorek akce Kamila Navrátilová.