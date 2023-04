Stovky návštěvníků si nenechaly v pátek ujít oslavu 151. narozenin přerovského pivovaru Zubr. Počasí se vydařilo, takže se areál už krátce po otevření zaplnil lidmi. Pódium obsadily nejprve skupiny Hanz´s Fuckers a Penzistor, vpodvečer pak přivedla do varu návštěvníky kapela Alkehol. O zlatý hřeb se postarala skupina Walda Gang, která nabitý program uzavírala.

Přerovský pivovar Zubr slavil v pátek 151. narozeniny. Počasí se vydařilo, takže jeho branami prošly davy lidí. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Kromě dobré muziky nechyběly ani oblíbené pivní soutěže - týmy bojovaly například o to, kdo nejrychleji vypije sklenici piva. V napínavém souboji zvítězili Pavlína Haunschildová a Jakub Kubíček z Doloplaz.

„Bylo to trochu neplánované, ale šli jsme do toho naplno s tím, že to vyhrajeme,“ přiznala členka vítězného týmu s tím, že je na akci podruhé.

Milovníci pěnivého moku mohli na oslavě narozenin přerovského pivovaru ochutnat nefiltrovaný ležák Zubr Grand přímo z ležáckých sklepů, ale také spoustu dalších oblíbených značek.

„Na čepu je také pivo Zubr Gold, které se stalo absolutním vítězem odborné degustační soutěže o Zlatý pohár Pivex 2022, nebo Zubr Gradus, který byl loni na podzim vyhlášen nejlepším ležákem v prestižní mezinárodní soutěži European Beer Star,“ upřesnila Kateřina Vilímová, brand manager značky Zubr.

Neomezená konzumace nápojů z produkce pivovaru byla zahrnuta v ceně vstupného.