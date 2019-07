Festival se stal místem pro setkávání lidí, pochvalují si pořadatelé

Sweet Home Alabama od Lynyrd, Knockin‘ On Heaven’s Doors od Guns N‘ Roses - to je jen výčet nejznámějších písniček, které zahrálo trio Sleepwalker. Po bouřlivém aplausu tří stovek diváků přidala kapela ještě skladbu Born To Be Wild od kapely Steppenwolf.

,,Jsme rádi, že se z festivalu stalo místo pro setkávání lidí. Nemohli jsme si nevšimnout, že se zde scházejí i celé rodiny s malými dětmi, které tančí nebo vytahují deky, a že to místo, které bylo dříve opuštěné, žije. Festivalem získalo nový rozměr,‘‘ řekla Lada Galová z Kulturních a informačních služeb, které akci společně s městem pořádají.

Sleepwalker je skupina, kterou tvoří kytarista a zpěvák Tony Sams, baskytarista Josef Pak a bubeník Bohuš Mašta.

Poprvé se potkali v roce 2004 a ve stejném roce si i zahráli. Samotný název kapely Tony vysvětluje tím, že druhý den po příjezdu do České republiky dostal láhev slivovice, kterou bez předchozích zkušeností vypil, a potom chodil jako náměsíčník.

Jak vysvětluje ředitel festivalu Pavel Ondrůj, je čtvrtý ročník Hudebního léta na hradbách poněkud specifický.

,,Od prvopočátku jsme chtěli, aby byl festival multižánrový a mezinárodní, takže se snažím využívat své kontakty v muzikantské branži. Snažíme se obohatit lidi o nové žánry, aby to bylo co nejpestřejší. Letošní rok je malou výjimkou, protože se věnujeme rocku. Ale i v žánru rock se dají najít jiné styly, které jej v průběhu času ovlivňovaly i ty, ze kterých vznikl - například blues nebo jazz,‘‘ uzavřel Pavel Ondrůj.

ADAM TALLA