Je až 30 centimetrů dlouhý a žije v tenkém střevě. Řeč je o škrkavce dětské. Nebezpečného červa v Olomouckém kraji nedávno zjistili malému dítěti. Jde o poměrně vzácný případ, jejichž počet se dá ročně v Česku spočítat na prstech jedné ruky.

„Onemocnění bylo diagnostikováno u dítěte ve věkové skupině 0 až 5 let,“ potvrdila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje Andrea Škurková.

Bližší informace o tomto případu z dubna vzhledem k vzácnosti askariózy s ohledem na ochranu osobních údajů odborníci nezveřejňují. Vloni byly v Olomouckém kraji zachyceny celkem dva případy.

Askarióza je onemocnění způsobené škrkavkou dětskou, která v dospělosti obývá tenké střevo člověka. Diagnostika se provádí parazitologickým vyšetřením stolice - průkazem vajíček ve stolici.

„Klinickými příznaky onemocnění jsou zažívací potíže, průjmy, nechutenství, zvracení, ale i alergická reakce, například laktózová intolerance. Časná nákaza, tzv. první fáze onemocnění, se může projevit teplotou a suchým kašlem,“ vysvětlovala příznaky Andrea Škurková.

Prevencí je mytí rukou a hygiena potravin

V našich podmínkách se jedná o léčitelné onemocnění.

„Při masivní nákaze však může dojít například ke střevní neprůchodnosti, k průniku škrkavek do žlučových cest a následné žlučové kolice, k jaternímu abcesu (dutina vyplněna hnisem) při průniku do jater,“ popisovala.

Onemocnění se vyznačuje geopolitním charakterem. Vyskytuje se zejména v zemích s nízkou hygienickou úrovní a vysokou hustotou obyvatelstva.

„V Evropě, tedy i v České republice, je toto onemocnění spíše ojedinělé,“ sdělila Andrea Škurková s tím, že nejčastěji se vyskytuje právě u dětí.

Člověk se nakazí nebezpečným červem při konzumaci potravin a nápojů kontaminovaných infekčnímu vajíčky. Jak tomu předejít hlavně u nejmenších?

„Prevencí je dodržování základních hygienických pravidel, mytí rukou mýdlem. Bezpečná a správná likvidace exkrementů. Hygiena potravin a vody,“ poukazovala ředitelka.

Škrkavka dětská má poměrně komplikovaný vývojový cyklus



Škrkavka je parazit, který rád napadá trávicí ústrojí lidí i zvířat. Do těla obětí se dostává spolu s vajíčky, která se předtím několik týdnů vyvíjela v zemědělské půdě blízko plodin.Zdroj: ShutterstockOplozená vajíčka se dostanou ven z těla hostitelského jedince výkaly. Ve vajíčku se za dva až tři týdny vyvine larva. Když člověk sní vajíčko, putuje larva do žaludku, odkud se dostane do krevního oběhu, krevním oběhem pak do plic, kde způsobuje kašel. Vykašlaným hlenem se při spolknutí opět dostane do žaludku.



V poslední fázi se larvy dostávají do tenkého střeva člověka, kde pohlavně dospívají. Samice vyprodukuje na 200 tisíc vajíček za den. Dospělý parazit se dožívá až dvou let.