„Nejčastějším problémem přerovských školských objektů je stav povrchu plochých střech. Materiál je léty degradovaný a při silných deštích dochází k průsaku do budovy. Vznikají tak i nebezpečné situace, jakou bylo třeba zatečení do elektřiny v Mateřské škole Radost v Kozlovské ulici. Oprava bude stát 892 tisíc korun,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Dělníci spraví mimo jiné i střechu nad vstupem do Základní školy Za mlýnem, jejíž oprava přijde na 228 tisíc korun, a obsadí správní budovu školky U Tenisu. Za opravu střešní krytiny město zaplatí na 146 tisíc korun.

„S podzemní vodou má zase problém školka v Jasínkově ulici, protože tu prasklá vodovodní přípojka způsobila zatečení do sklepních prostor. Počítáme s opravou za 125 tisíc korun,“ doplnil Petr Kouba. V mateřince v Máchově ulici zase vypověděl službu kotel - nové zařízení i s montáží přijde městskou pokladnu na 328 tisíc.

Největší investice ale čeká Základní školu Trávník, kde probíhají náročné stavební úpravy, a proto dostaly děti vysvědčení už 25. června. Škola totiž pokračuje v opravě silnoproudé elektroinstalace, která začala už loni a přijde na 27 milionů korun.

„V loňském roce byla provedena část prací v prostorách jídelny, kuchyně, skladů a tělocvičny, a to za 2,5 milionu korun. Do konce srpna letošního roku by měly mít novou elektroinstalaci všechny prostory,“ doplnil Zdeněk Dostál z odboru investic přerovského magistrátu. Škola slouží dětem od roku 1977 a rozvody elektřiny jsou původní, tedy více než čtyřicet let staré - a už neunesou současné nároky na připojení moderních technických zařízení.