Přerov – Na druhém nástupišti přerovského nádraží postávají už od osmé hodiny ráno hloučky lidí. Čekají na příjezd vlaku se symbolickým poselstvím. Přesně v 8 hodin 24 minut vystupují z rychlíku Radegast skauti, kolem nichž se během chvilky utvoří uzavřený kruh. Lidé natahují knoty svých svíček a lamp k posvátnému betlémskému světlu.

Plamen, který hoří nepřetržitě od svého zapálení v Betlémské jeskyni v Jeruzalémě, přivezli skauti z Vídně už minulou sobotu. Tento víkend ho rozvážejí vlaky po celé republice.

Plamínek symbolizuje přátelství, mír a narození Ježíše Krista. Z rituálu už se stala tradice – poprvé totiž skauti přivezli betlémské světlo po sametové revoluci v roce 1989. Symbolika světla je jim blízká – znamená přátelství, mír, klid a naději.

„Pro betlémské světlo jezdím už přes dvacet let, a to od té doby, co ho brněnští skauti začali vozit z Vídně. Přímo odtud poputuje k velkému figurálnímu betlému do Dřevohostic, kde se na Štědrý den rozdává. Je o něj velký zájem a u nás v obci se už tato akce stala tradicí," řekl Jiří Zbíral z Dřevohostic.

Roznáška během koncertu

V Přerově si mohou přijít lidé pro betlémské světlo na Štědrý den na náměstí T. G. Masaryka. Skauti ho tu budou roznášet během koncertu Pavla Nováka.

„Do té doby zůstane uschované v klubovně a u pár lidí doma, aby vydrželo až do 24. prosince. Máme nachystané velké svíce, které by měly vydržet hořet až do Štědrého dne. Roznášíme ho i domů lidem, kteří se na nás obrátí," řekl jeden z přerovských skautů Radoslav Šonský.

Pro symbol Vánoc si přijela také Pavlína Procházková z Brodku u Přerova.

„Světlo lidem nebudeme rozvážet, ale v neděli budeme už od půl deváté ráno stát před kostelem, kde ho ještě před začátkem Mše svaté rozdáme. Máme vylepené plakáty a hlásil to i obecní rozhlas, tak doufáme, že někdo přijde," vylíčila.

A jak to zařídit, aby světlo vydrželo až do Štědrého dne?

„Ideální je ho mít třeba v karmě. Když zhasnete a rozsvítíte karmu, máte světlo po celý rok. V kostele ale zapalujeme velkou svíci a před svatostánkem máme ještě jesličky, kde je v lampičce svíce. Ta vydrží čtyři dny a lidé si sem mohou kdykoliv přijít," doplnila.

V Rokytnici u Přerova budou skauti rozdávat světlo na dvou místech. „Nechali jsme to vyhlásit rozhlasem, tak doufáme, že někdo přijde," uzavřela Jana Hejná z Rokytnice u Přerova.