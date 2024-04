Skatepark v Přerově dostal zelenou. Opoziční návrh zastupitelé posvětili

Mnohem menší města do sportovního vyžití a zábavy mladých lidí investují, v Přerově si už přes dvacet let musejí vystačit se zastaralým skateparkem na parkovišti u přírodního koupaliště Laguna. Změní se to?

Přestože je skatepark u přerovského přírodního koupaliště Laguna v havarijním stavu, mladí sportovci si s tím hlavu nelámou a dál ho využívají. Foto: Magistrát města Přerova, se souhlasem | Foto: Deník/VLP Externista