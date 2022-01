V současné době se vypracovává nový provozní řád a od pátku 28. ledna už mohou začít areál využívat milovníci adrenalinu.

„Až dosud platilo, že od začátku prosince do konce února byl skatepark uzavřený. To tedy měníme, ale upozorňujeme uživatele, že by měli areál využívat jen za vhodných klimatických podmínek. Věříme v jejich rozumný přístup,“ doplnil přerovský radní Michal Zácha (ODS).

I s novým provozním řádem budou ale platit „staré zákazy“ - na venkovní sportoviště se nesmí nosit alkohol či omamné látky, nemůže se tu kouřit, rozdělávat oheň či používat pyrotechniku. Zapovězeno je mít tu zbraně nebo ostré předměty. Zakázáno je i vnášení překážek, které nebyly dodány a schváleny provozovatelem.

Skatepark u Laguny prochází pravidelnou kontrolou a loni v červnu technici zjistili závady na překážkách, které už byly opraveny. Zároveň s tím ale vyvstala otázka, jakými atrakcemi místo vylepšit.

„Na podzim proto byly upraveny dvě překážky - rail a fun box - a přikoupeny tři další. Přibyl tu takzvaný manual-table a dvě překážky zvané rail, jedna o délce tři a druhá o délce čtyři metry,“ upřesnil Petr Školoud z odboru majetku. Za úpravy a nové atrakce město zaplatilo 160 tisíc korun.

Přerovský skatepark se nachází v odpočinkové zóně u Laguny. Je oblíbeným rejdištěm bruslařů, koloběžkařů, skateboardistů a akrobatických velocipedistů.

