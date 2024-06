Poničená auta, která strhl proud vody, zablácené cesty, vyplavené domy. Obyvatelé Šišmy na Přerovsku se vzpamatovávají z bleskové povodně, která se ve čtvrtek večer prohnala obcí. Nenápadný potůček Šišemka se po silných přívalových lijácích proměnil ve dravou řeku, která brala vše, co jí stálo v cestě. Blesková povodeň strhla lávky, ale odnesla i zaparkovaná auta. Asi desítka lidí musela být evakuována.

„Připomnělo mi to Bečvu a povodně v roce 1997. Místní potok se během chvilky rozvodnil tak, že silný proud strhl lávky. Ty pluly a zatarasily se ve vodě. Pak se to dostalo do víru, takže nám vyplavala dvě auta z garáže. Odneslo to osmnáctiletou magnólii i javor,“ líčí apokalypsu Věra Skopalová ze Šišmy.

„Za haldou toho kamení je malý potůček, který snad nikdy nebyl vylitý. Lidé, kteří tu žijí celý život, nic takového nepamatují,“ ukazuje rukou na zabahněný tok. „Některé domy byly vyplaveny i s králíkárnami, mnozí lidé přišli také o drůbež,“ popisuje.

Tisíciletá voda, říkají místní

Průtrž mračen se prohnala obcí kolem půl sedmé večer. „Semlelo se to tak rychle, že jsme nestihli nic uklidit. Pod vodou máme komplet sklep, dvě garáže a auta. Některé slípky jsou utopené, jiné stihly vyšplhat. Obytnou část jsme naštěstí uchránili, ale ve sklepě jsou vytrhané trubky a vyplaval bojler,“ popisuje Zbyněk Krátký, který bydlí v blízkosti potoka.

Místní hovoří o tisícileté vodě, protože ani při povodních v roce 1997 nebyly následky tak katastrofální.

„Do garáže jsem šel suchou nohou a odcházel po pěti minutách, kdy mi byla voda po pás.

Byli jsme vzhůru do dvou do noci a řešili jen to nejnutnější. Dnes začal velký úklid. Naštěstí mi pomáhají kamarádi - vyklízíme slep, v garáži je asi deset centimetrů bahna. Musíme vynosit věci z mrazáku, všechno vyházet a zprovoznit aspoň základní věci jako je elektřina. Ve sklepě je ale zničené všechno - mrazák, bojler i výčep na pivo,“ krčí rameny.

Vedení obce v pátek ráno zajistilo dodávku pitné vody a shromažďovalo požadavky obyvatel na kontejnery a vývoz odpadu.

„V obci panuje velká soudržnost. Vodovody a kanalizace zajistí pitnou vodu, nabídl se nám i Rohlík, že přivezou bagety a jídlo. Hlásí se dobrovolníci na pomoc s úklidem. Jediné, čeho se obáváme, je, že začne znovu pršet,“ řekl místostarosta obce Pavel Zeman.

Poničeno na čtyřicet domů

Následky bleskových povodní byly katastrofální. „Slily se tu dva proudy vody. Jeden šel kolem obecního úřadu, druhý rybárnou. Ty dva proudy, které se valily obcí, nás zařízly přímo na ostrůvku u rybárny. Voda měla minimálně metr dvacet. Největší škody byly kolem koryta potoka, od začátku až po mostek,“ dodal.

„V první fázi nám nejvíce pomohli přerovští drážní hasiči, kteří s pomocí těžké techniky vyprošťovali z vody auta a umožnili tak průtok, aby nedocházelo k dalšímu rozlivu vody,“ zmínil.

Nejhůře zasažených bylo v obci čtyřicet domů,“ podotkl.

Jak rychle voda přišla, tak rychle opadla. „Obecní majetek budeme vyčíslovat až později, na prvním místě jsou teď lidi. Obyvatelé už nahlásili, co potřebují - vysoušeče nebo pomoc brigádníků. Čekáme i na statika, který by posoudil stav hráze rybníka,“ podotkl.

Blesková povodeň zasáhla i místní obchod.

„Zaplavilo to dvě naše prodejny - v Šišmě, ale i Hradčanech. Když jsem sem přijela, bylo tu pět centimetrů bahna, takže jsme do noci vyklízeli, abychom zachránili zboží. Dnes bylo zavřeno, ale na zítřek už jsme připraveni. Když někdo něco potřebuje koupit, tak mu to prodáme,“ zmínila Martina Zdráhalová z místní prodejny.

Zaplaveno několik obcí

Hasiči vyjížděli ve čtvrtek večer k 58 událostem.

„Přívalovou vlnou bylo na Přerovsku zasaženo sedm obcí - Šišma, Hradčany, Domaželice, Kladníky, Hlinsko, Nové Dvory a Oldřichov. Během večera a noci jsme prováděli především záchranné práce. Zachránili jsme deset lidí ohrožených bleskovou povodní buď přímo z rodinných domů, nebo z nepřístupných míst,“ shrnula krajská mluvčí hasičů Lucie Balážová. V obcích pomáhali také dobrovolní hasiči.

Blesková povodeň zaskočila i nedaleké Kladníky. „Ze všech stran se valila voda s ornicí. Potok Šišemka, který se vylil, má běžně na šířku metr, teď to bylo pětadvacet. Žiji tady čtyřicet let, ale ani v roce 1997 to nebylo tak hrozné jako včera,“ vylíčil starosta obce Kladníky David Štěpánek.

„Řešíme teď hlavně kontejnery na pitnou vodu, podemleté jsou místní komunikace, krajská cesta z Hlinska na Lhotu byla zabahněná. Studny byly pod vodou a hlavní problém je teď zajistit pitnou vodu,“ doplnil starosta.