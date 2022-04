„Nevíme, kdo je sem dal. Je to zřejmě dobrovolná aktivita občanů, kteří si takto sedmdesát let od té tragédie připomněli. I když nás v průvodu není tolik, děkuji všem, kteří dnes přišli. Datum sedmého dubna je třeba připomínat i příštím generacím,“ řekl farář Josef Červenka.

Rok 1952 byl počátkem kolektivizace Záhoří - kraj byl totiž ryze zemědělský. „Símře byla specifická - žily zde totiž staré zemanské rody, které udržovaly kontinuitu už od dob třicetileté války. Od počátku 20. století zde bydlely čtyři rody - Vaňkovi, Holubcovi, Sehnalovi a Zámorští. Komunistům byly ale tyto rodiny trnem v oku,“ vylíčil.

Obvinění ze špionáže a vězení

Co přesně se před sedmdesáti lety stalo? „Státní bezpečnost se v padesátých letech minulého století snažila zlikvidovat tradiční československý venkov a zlomit odpor sedláků za použití brutální síly,“ přiblížil místostarosta Soběchleb Dalibor Koutný.

Už v roce 1951 byly zemědělcům v Simři odebrány a zakázány všechny výpomocné pracovní síly. Mocenský aparát také od zemědělců vymáhal vysoké dodávky obilovin, dobytka, mléka, vajec a jiných zemědělských produktů. Nesplnění bylo přísně trestáno. Režim si tím připravoval podmínky k likvidaci samostatného hospodaření.

Kdo odmítl vstup do Jednotného zemědělského družstva, byl označen jako kulak nebo nepřítel lidu.

„Výjimkou nebyla ani Símře. V březnu 1952 byli na příkaz okresní prokuratury obviněni čtyři zdejší hospodáři ze sabotáže kvůli neplnění dodávek zemědělských produktů a odsouzeni na dlouhé měsíce a roky do vězení. Jaroslav Holubec na dva roky, Antonín Sehnal na osmnáct měsíců, Antonín Vaněk na osm měsíců a Antonín Zámorský na šest. Jaroslav Holubec si prošel peklem uranových lágrů,“ popsal.

A pak přišel 7. duben 1952. V šest hodin ráno přijela nákladní auta a milicionáři spolu s příslušníky Sboru národní bezpečnosti obstoupili celou vesnici. „Vyhnali z domů ženy s dětmi a starce. Na cestu si směli vzít jen pár věcí a nevěděli, kam jedou. Auta odvezla rodiny na Vysočinu - konkrétně do Pohledů u Havlíčkova Brodu. Symerské ubytovali v jediné místnosti zdevastované budovy zámku, Holubcovi mohli obývat bývalou konírnu s vlhkými stěnami. Domů se už nikdy nesměli vrátit,“ řekl.

Život se do zaniklé osady už nikdy nevrátil. V loňském roce byla z tohoto místa až do Soběchleb vztyčena nová křížová cesta smíření, která připomíná nejen zánik osady, ale i všechny oběti násilné komunistické kolektivizace.

Tady bydleli Sehnalovi, tady Vaňkovi…

S pohnutím se vypravila do míst, která dobře znala, dnes již sedmaosmdesátiletá Marie Juráňová. I jejího otce, který se provinil jen tím, že byl ze selského rodu, zavřeli komunisté a strávil dva roky v uranových dolech v Jáchymově.

„Tady bydleli Sehnalovi, tady Vaňkovi a Holubcovi. Zámorští měli statek trochu dál. Paní Sehnalová byla moje teta, sestra mého tatínka. Měli jsme být vystěhováni hned po nich - tatínkovi řekli, ať dodá vagon zemáků, a protože je dodal, tak na něho nemohli. Pamatuji si, že je tehdy odvezli velkými dodávkami a rodiny se už nikdy společně nesetkaly,“ popsala.

V době, kdy k násilnému vystěhování rodin došlo, jí bylo sedmnáct let.

„Na statku chovali koně, krávy, prasata i ovce a já zde prožila pěkné dětství - pamatuji si to, jako by to bylo včera. Měli osm dětí a nejmladší z dcer byla stejně stará jako já. Byla jsem se za ní tenkrát v těch Pohledech podívat. Rodiny se pak už ale nikdy nesetkaly,“ vzpomněla.

Podle místostarosty Soběchleb Dalibora Koutného by lidé neměli ani dnes zapomínat na ty, kteří byli násilně vyhnáni ze svých domovů a rozmístěni po celé republice.

„Byli to hospodáři, kteří se jen dobře starali o svá zemědělství a usedlosti. Ten odkaz je velmi důležitý. Jsem přesvědčený o tom, že se lidé mají poučit z minulosti a nedovolit, aby se takové příkoří dělo komukoliv na světě, ať už je to tady, nebo v současné době několik set kilometrů od nás. Svoboda je křehká a musí se za ni bojovat,“ uzavřel.