Na Silvestrovském běhu nechyběl ani nejstarší účastník závodu Ivan Chajda, který se i ve svých šestasedmdesáti letech těší skvělé formě. „Běhá pořád výborně a má za sebou více než pětatřicet startů tohoto závodu. Letos běží se startovním číslem 1 a jsme rádi, že je opět tady,“ doplnila.

VIDEO: Přerované oslavili Silvestr v předstihu a "nanečisto"

Kromě ostřílených borců přitáhl Silvestrovský běh i mladší účastníky. „Jsou tu závodníci nejen z Přerova, ale i jiných měst. Omladina, benjamínci a junioři - takže za organizátory rozhodně spokojenost. Trasa je dlouhá 7,5 kilometru a běží se tři kola po dvou a půl kilometrech. Startuje se u loděnice, trasa dál pokračuje k Laguně, skateparku a zase zpátky k loděnici,“ popsala. Klání vždy doprovází nadšené aplaudování a povzbuzování publika.

Vítěz Silvestrovského běhu Michal Stanovský byl se svým výkonem spokojený. „Jsem tady poprvé, protože většinou vždy běžím závod v Ostravě, kde jsem se narodil. Dnes jsem se ale rozhodl pro menší změnu a vyzkoušel si to tady v Přerově. Čas jsem měl 24:48, bylo to těžké a běžel jsem celou dobu naplno, protože jsem si řekl, že to zkusím zvládnout v dobrém limitu,“ prozradil Michal Stanovský.

Na druhém místě skončil Petr Kučera, několikanásobný vítěz minulých ročníků. Se stříbrnou medailí je spokojený.

„Mládí vpřed, nemrzí mě, že jsem letos nevyhrál. Je dobře, že se tohoto závodu účastní i mladí kluci a posunují laťku, protože tradice se musí držet. Podmínky byly výborné - osm stupňů nad nulou a déšť, za mě ideál,“ pochvaloval si.

Deštivé počasí běžcům nevadilo a v průběhu náročného závodu dokonce na chvíli vysvitlo sluníčko. „Déšť mi nevadí, běží se mi v něm dobře. Letos jsem ale moc netrénoval, protože jsem byl dva týdny nemocný. Dostal jsem se z toho, tak jsem tady. Sedm a půl kilometru se dá zvládnout,“ svěřil se jeden z účastníků Igor Tadic.´

S formou si nedělal velké starosti Ivan Pavel, který běží podle svých slov hlavně pro radost.

„Mám ambice doběhnout za 45 minut, což podle časů z minulých ročníků znamená, že bych měl být úplně poslední. To je můj cíl. Natrénováno mám, chce to hodně piva a smažených brambůrků. Smažená jídla – to je můj recept na úspěch,“ uzavřel se smíchem.