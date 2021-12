Běžci urazili ve třech kolech trasu dlouhou 7,5 kilometru, která vedla od loděnice kolem Ornitologické stanice ke skateparku a zase zpět.

„Loni se sice akce konala, ale nebyla oficiální a na start nastoupila jen desítka skalních příznivců. Letošní ročník se ale vydařil a Silvestrovský běh si nenechalo ujít na osm desítek účastníků,“ řekla mluvčí závodu Barbora Punge Puchalská.

Výkony běžců se letos poprvé měřily čipy, což je podle ní i pro závodníky lepší a spolehlivější, protože si mohou kontrolovat průběžné časy.

Vítěz si pochvaloval super podmínky

Vítězství napínavého klání, kterého se zúčastnili aktivní sportovci, ale i rekreační běžci všech věkových kategorií - od dětí až po seniory - si nakonec na své konto připsal Jakub Sklenář ze Samotišek u Olomouce. Ten si pochvaloval ideální podmínky.

„Běželo se mi výborně - teploty jsou nad nulou, což hodně uvolnilo atmosféru. Na pětku jsem byl pár sekund za rekordem, sedm a půl kilometru není standardní distance, takže je to můj osobák,“ prozradil Jakub Sklenář, který je profesí kapitán velké námořní plavby. „Po dlouhé době jsem přes zimu doma a mám možnost věnovat se tomuto sportu,“ dodal.

Druhý v cíli vyslovil přání

Druhé místo patřilo Petru Kučerovi z Grymova - vítězi minulých ročníků. Se stříbrnou medailí byl podle svých slov spokojený.

„Miloš Přidal, který už není mezi námi a tento závod dlouhá léta pořádal, byl přerovský patriot. Jsem rád, že to po něm kluci převzali, protože v dnešní době něco převzít a udržet je krásné. Moc jim fandím a doufám, že to udrží aspoň těch třicet tři let, co tuto tradici držel Miloš Přidal,“ vyslovil své přání.

Nejstarším účastníkem závodu byl Ivan Chajda, který má za sebou už pětatřicet startů Silvestrovského běhu. Dnes je mu 75 let.

„Teplota byla přiměřená a trať dobrá, takže se mi běželo dobře. Věnuji se spíše cyklistice, běhám jen doplňkově, ale tento závod má vždy dobrou atmosféru,“ potvrdil.