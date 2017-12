VIDEO: Silvestrovské oslavy v Přerově začaly. Nanečisto

Zatančit si na písničky Pavla Nováka už dávno jen není výsadou pamětníků, kteří kdysi zažili legendární nedělní čaje v Městském domě. Přitahují i mladé, kteří po nich převzali pomyslnou štafetu, a umějí to na parketu pořádně rozparádit. Na tradiční akci „Sejdeme se před Silvestrem“, která se konala v pátek večer, bylo jako obvykle plno a sál „měšťáku“ doslova praskal ve švech.

Nápad oslavit Silvestr o několik dní dříve vznikl v roce 1998 ve folkovém klubu Mirell v Předmostí a tehdejší večery byly v režii hudební skupiny Jen tak. Až později se zdařilá akce přesunula do Městského domu.

„Mám radost z toho, že se z malého setkání asi čtyř desítek lidí v Předmostí stala tradice a dnes se koná v Městském domě. Je vyprodáno, lidé se dobře baví a i výběr kapel je dobrá volba,“ pochvaloval si jeden ze zakladatelů akce Bohuslav Přidal.

A který „Silvestr nanečisto“ minulých let se podle něj vydařil nejvíce? „Nejlepší byly asi ty první ročníky v měšťáku. O půlnoci jsme si na jevišti dokonce připíjeli do Nového roku a bouchalo i šampaňské,“ dodal.

Návštěvníci se mohli v pátek večer zaposlouchat nejen do známých písniček Pavla Nováka v podání skupiny Re-VOX, ale zazněly i další hity šedesátých let, na které kdysi lidé na nedělních čajích tančili. Zpestřením byly i taneční bloky s kapelou Šediváci, která dala prostor příznivcům folku a country.

„Na Synkopu jsem chodil léta a znal Pavla Nováka i Jaroslava Wykrenta. Tradice je základ všeho, ta zkrátka musí být. Dnes, když máme jiný čas, jinou dobu a lepší podmínky, tak se dá ten večer lépe prožít,“ řekl jeden z návštěvníků Josef Ponížil.

Nápad oslavit Silvestr předem a vyhnout se tak organizovanému veselí, připadá skvělý i jiné z návštěvnic. „Vzhledem k mému věku trávím poslední den v roce v rodinném kruhu. Tady je to ale prima, zatančíme si, potkáme se s přáteli a zavzpomínáme na své mládí,“ svěřila se.

Na Silvestr „nanečisto“ nedá dopustit ani Antonín Martínek z Přerova. „Bylo by ale lepší, kdyby se to konalo až v sobotu. Člověk se do oběda vyspí, a pak může být zase do půlnoci zdravý,“ směje se.

„S manželkou chodíme na taneční večery často a nikdy nevynecháme ani poslední akci sezony - Korunový džínový bál. Když jsme byli mladí, chodili jsme v sobotu do Komuny a v neděli zase do měšťáku nebo na odpolední čaje do Chropyně,“ zavzpomínal.