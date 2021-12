Silvestrovská show otužilců se ruší, ohňostroj na Nový rok bude

Silvestrovské oslavy tak, jak je znají Přerované, se už druhý rok přizpůsobují aktuální epidemické situaci. Stejné to bude i v letošním roce. I když je to mrzuté, lidé letos musejí oželet tradiční silvestrovskou show otužilců v řece Bečvě. Nekonal se ani Silvestr nanečisto, oblíbené setkání před koncem roku v Městském domě v Přerově, na němž si mohli návštěvníci zatančit a poslechnout hity ze šedesátých let. Novoroční ohňostroj ale v Přerově bude.

Novoroční ohňostroj v Přerově - 1. 1. 2020 | Foto: Jan Pořízek

„Silvestrovskou show otužilců jsme zrušili, protože nevíme, jaká bude epidemická situace na konci roku. Jako oddíl zimního dálkového plavání propagujeme zdraví a nechceme přispět k šíření viru,“ řekla Kamila Svobodová, organizátorka akce z TJ Spartak Přerov. Na silvestrovskou show otužilců v řece Bečvě v minulých letech vždy dorazily tisíce lidí a pořadatelé nechtějí nic riskovat. Ani loni se akce nekonala. Silvestrovský běh Přerované ale nemusejí smutnit, místo otužilců mohou přijít poslední den v roce povzbudit účastníky Silvestrovského běhu. I ten má ve městě dlouholetou tradici a startuje od loděnice v 10 hodin. Účastníci třiačtyřicátého ročníku akce poběží třikrát okruh loděnice - skatepark - loděnice. Délka trasy je 7,5 kilometru. Malý kluk z Přerova uplaval kilometr při závodech otužilců v ledové Dyji Novoroční výstup na Čekyňský kopec Užít si procházku na čerstvém vzduchu mohou na Nový rok lidé, kteří se vydají na Novoroční výstup na Čekyňský kopec. Turisté si zvolí libovolnou trasu s cílem od 10 do 14 hodin u památníku na Žernavé nad přerovskou roklí. Akce se každý rok účastní rodiny s dětmi, ale i pejskaři a senioři, kteří chtějí po vánočních svátcích protáhnout tělo, nebo si popřát s přáteli do nového roku. Na brusle i do kina Kdo bude chtít po svátcích shodit přebytečná kila, může zajít i na bruslení pro veřejnost - na Silvestra je bruslení pro děti v době od 9.45 do 10.45 hodin, od 11 do 12 hodin pak pro dospělé. Plavecký areál je otevřený na Silvestra od 10 do 14 hodin a na Nový rok je zavřeno. Život se přes svátky nezastavil ani v přerovském kině Hvězda, které promítalo v pravidelných časech od 27. do 30. prosince. Na Silvestra mohou lidé vyrazit do kina na úspěšný snímek Karel - začátek je v 18 hodin. Přerovská škola lákala na prohlídku i krmení zvířat Novoroční ohňostroj bude O velkolepý novoroční ohňostroj, který lidé vždy sledují ze břehů řeky Bečvy, tento rok Přerované nepřijdou. Uskuteční se 1. ledna v 18 hodin. „Poslední rok byl hodně náročný, a proto jsme se s mým týmem rozhodli, že ohňostroj připravíme ve veselém a optimistickém duchu. A tomu jsme přizpůsobili i hudbu. Ohňostroj bude mít pět hudebních částí - a až na jednu budou všechny rytmické a dynamické. Ta jedna bude zase mile nostalgická a pohladí na duši,“ slibuje ohněstrůjce Pavel Novák. Ohňostroj potrvá deset minut a má být odpalován ze sedmi pozic. Provázet ho bude hudba z osmdesátých a devadesátých let minulého století. Tříkrálový koncert Už druhý ročník Tříkrálového koncertu pořádá v neděli 2. ledna od 17 hodin v kostele sv. Vavřince Charita Přerov. V jeho podtitulu je „Síla má mnoho podob, ale jednu tvář. Tu tvou.“ Na koncertě vystoupí Pavel Helan, český písničkář, zpěvák a kytarista. Tříkrálový koncert bude přenášet Televize Přerov a lidé ho mohou sledovat na YouTube kanálu Charity Přerov. „Věříme také, že ve většině přerovských obcí vyrazí v lednu koledníci do ulic, aby přinesli dobrou zvěst o narození Spasitele a napsali na dveře požehnání K+M+B,“ řekla Emilie Šmídová z Charity Přerov.