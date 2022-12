„Po dvou letech je to krása, protože nebylo nic a najednou je plný sál. Konečně se zase sešla ta stará parta, se kterou jsme chodili na Synkopu od patnácti, šestnácti let. Jedním slovem nádhera,“ pochvaloval si jeden z návštěvníků Otakar Bujnoch, který v minulosti nevynechal ani jeden ročník. „Už to asi neodmyslitelně patří k našemu rituálu vánočních svátků a oslav nového roku,“ doplnila ho manželka.

Nápad oslavit Silvestr „nanečisto“ o několik dní dříve a jen v kruhu přátel vznikl asi před dvaceti lety v klubu Mirell v Předmostí.

„První ročník byl nezapomenutelný, hrálo se asi do desíti večer, a pak jsme si řekli, proč rovnou neoslavit Silvestra. Tak to vlastně celé vzniklo, nechyběl ani přípitek šampaňským o půlnoci,“ vzpomněl jeden ze zakladatelů akce Bohuslav Přidal.

Protože se tento způsob silvestrovských oslav velmi rychle ujal, prostory klubu v Předmostí už nestačily.

„Přesunuli jsme se tedy do Městského domu, kde je akce dodnes. Někteří lidé sice říkají, že je to jen pro silné povahy utáhnout dva večery po sobě, my dříve narození to ale určitě zvládneme,“ řekl s úsměvem.

Zatímco v počátcích akce Silvestr nanečisto doprovázela na pódiu tanečníky legendární kapela Synkopa, v posledních letech se o hudební doprovod starají skupiny Re-VOX a Šediváci. Posluchači si tak užijí nejen oblíbené písničky Pavla Nováka a hudbu šedesátých let, ale mohou si zatančit i v rytmu country.

„V sále poznáváme staré známé a přátele. My, co jsme zažili nedělní čaje v měšťáku, jsme schopni pomalu říkat čísla stolů, kde kdo sedí,“ poznamenal Bohuslav Přidal. Silvestrovské oslavy v předstihu vyhovují také Petru Dutkovi.

„Nemám rád organizované veselí, které vždy na Silvestra panuje, takže mi to naprosto vyhovuje. Naopak jsem rád, když si tady můžu zatančit a povykládat se známými. Poslední den v roce už většinou chodívám spát o něco dříve,“ prozradil.