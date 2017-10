Silnici u rondelů už obalil asfalt, oprava možná skončí dříve

Pokud babí léto vydrží ještě několik dní, stihnou stavebníci dokončit práce na dvou okružních křižovatkách v Přerově dříve, než se předpokládalo.

Kvůli uzavírkám dvou rondelů - u Žerotínova náměstí a bývalé Komuny tento týden ve městě zkolabovala doprava a řidiči se nedostanou do některých ulic v centru. Auta nezaparkují ani na Žerotínově náměstí.

Dělníci pokládali v pátek ráno na silnicích u obou okružních křižovatek asfalt a pokládku by chtěli dokončit během dne.

„Snažíme se, pokud nám to počasí umožňuje, opravy zvládnout co nejdříve. Po položení asfaltových vrstev je ale ještě nutné provést vodorovné dopravní značení, a to se musí dávat na suchý povrch. Je tedy důležité, aby nepršelo,“ uvedl Martin Smolka, ředitel krajské správy Ředitelství silnic a dálnic.

Termínem dokončení je 19. říjen - tím ale stavební ruch v Přerově daleka nekončí. Od 20. října se totiž začne spravovat rondel u restaurace Haná a práce zde potrvají až do 5. listopadu. Řidiči narazí ve dnech 21. a 22. října také na úplnou uzavírku silnice v ulici 9. května.

„Komunikace bude neprůjezdná od odbočky do Montáží Přerov, dále kolem areálu ČSAD, firem Dektrade a Formel - až po křižovatku na Horní Moštěnici. V průběhu uzavírky čeká silnici pokládka poslední vrstvy živice,“ řekla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.