Oprava silnice přijde město na 3 miliony 850 tisíc korun.

„Komunikace bude částečně průjezdná, s výjimkou soboty 25. a neděle 26. dubna, kdy ji po etapách úplně uzavřeme, protože je v plánu pokládka živičné směsi. Firma to ale vždy zařídí tak, aby se lidé dostali ke svým domům,“ upřesnil náměstek primátora Michal Zácha (ODS). Po oba dny se do této části Přerova nedostanou ani autobusy - cestující budou ale o změně na zastávkách informováni.

Protože podél silnice parkují auta, byla zde umístěna zákazová značka a řidiči budou muset v průběhu tří týdnů odstavovat své vozy jinde.

„Využít mohou například otevřeného prostoru u tribuny naproti bazénu, který jsme pro tyto účely připravili,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Už loni město zbudovalo na Velké Dlážce u bazénu a na protějším chodníku dvě nové autobusové zastávky. Následovat mělo frézování a asfaltování silnice na Kopaninách v celé její délce. K pracím ale nakonec nedošlo, protože ve vedlejší ulici Za Mlýnem prováděly Vodovody a kanalizace rekonstrukci a nemohly být uzavřeny dvě páteřní komunikace.

Také silnice v ulici Za mlýnem čeká stále na opravu, která bude v režii Vodovodů a kanalizací.

„Dělníci se pustí do finální úpravy vozovky ve dnech 11. až 19. května a asfalt se tam bude pokládat ve dvou posledních dnech uzavírky - tedy 18. a 19. května. Řidiči se sem tedy nedostanou. V té době už bude Velká Dlážka volná, takže by to neměl být problém,“ uzavřel Michal Zácha.