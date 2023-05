Po částečných uzavírkách na frekventovaných tazích v ulicích 9. května a Velké Novosady, které v Přerově zkomplikovaly dopravu minulý týden, narazí od pondělí řidiči na další omezení. Kvůli opravě silnice v ulici Kočíře, jež spojuje místní části Předmostí a Vinary, čekají šoféry změny. Dotknou se i městské autobusové dopravy.

Ulice Kočíře, která spojuje místní části Předmostí a Vinary. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova

Silnice v ulici Kočíře dostala před lety zabrat při stavbě dálnice D1 mezi Lipníkem a Přerovem. Na havarijní stav této místní komunikace, po níž denně mířila vozidla zásobování, si obyvatelé Vinar dlouhodobě stěžovali.

„První etapa oprav, která začala v březnu, už je dokončena. V pondělí na ni navázala druhá, která potrvá do 9. července. Po dobu stavby nebude možné odbočit z Kovářské do ulice Pod Platany u Popovic,“ nastínil náměstek primátora pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).

Investorem rekonstrukce jeden a půl kilometru dlouhého úseku je Ředitelství silnic a dálnic, které do nové vozovky a opravy dvou autobusových zastávek na trase investuje 30 milionů korun.

Řidiči pocítili změny už v pondělí. „Auta pojedou ve směru z Velké Dlážky do Vinar po silnici v Lipnické ulici. Řidiči ve směru od Předmostí se tudy do Vinar nedostanou, pouze mohou využít část opravené komunikace v ulicích Ke Kočířům a U Cihelny v Popovicích. Občané Popovic nebudou moci k výjezdu z Popovic využívat křižovatku z Kovářské ulice - tady je umožněn vjezd pouze autobusům,“ přiblížil Navrátil.

Poničený rondel, zmatky u hřbitova. Uzavírky dávají řidičům v Přerově zabrat

Komplikace čekají i cestující městské autobusové dopravy. K zajištění co nejrychlejšího a nejkratšího propojení místních částí Předmostí, Popovice a Vinary jsou linky 102 a 112 z Předmostí do těchto místních částí a zpět vedeny po objízdné trase. Ta vede přes ulice Popovická, Hanácká a Kovářská - a po této trase přijedou až do ulice Vinařská u Vinar.

Obousměrná zastávka Popovice-Kovárna je přesunuta na ulici Kovářská. K umožnění průjezdu autobusů pod dálničním podjezdem, který má maximální výšku nižší než běžné autobusy, zajistil dopravce menší autobusy, do kterých cestující ve směru do Vinar přesedají na zastávce ve Sportovní ulici v Předmostí - a v opačném směru pak u školy.

Snaha zachránit poštu v Předmostí ztroskotala

„K zabezpečení přestupu cestujících z velkého autobusu do menšího bylo navíc v Předmostí nutné změnit trasy obou linek 102 a 112 - ve směru do Vinar, Popovic a Lýsek vedou přes Teličkovu ulici,“ upřesnila Margita Považanová z přerovského magistrátu.

Silnici, která spojuje místní části Předmostí a Vinary, čeká ještě závěrečná etapa. Ta je v plánu od 10. do 16. července.