Propojení Lipnické ulice s Kopaninami novou silnicí má podle radních několik výhod. Tou hlavní je, že se uleví řidičům na Velké Dlážce a sníží se dopravní zátěž v této části města. Stavba nové komunikace přijde na 60 milionů korun. Jenže směna pozemků mezi městem a dvěma společnostmi, které v areálu výstaviště podnikají - Norsol a Emos property, se stala terčem kritiky ze strany opozice.

„Materiál byl zveřejněn až v pátek a neprošel ani Radou města. Předkladatel pan Zácha navíc navrhuje směnit mnohem menší pozemky od firem Norsol a Emos za větší a lukrativnější, které jsou v majetku města,“ kritizovala zastupitelka Helena Netopilová (SpPP), která původně navrhovala stáhnout tento bod z programu jednání.

Město by podle ní směnou přišlo o pozemky s ornou půdou, které by mohly být využity pro účely bydlení.

„Na oplátku ale získá území v ochranném pásmu u Žebračky, které na nic nepotřebuje. Proč město jednoduše nevypíše výběrové řízení, jak by to udělal každý řádný hospodář?,“ zeptala se s tím, že zvažuje podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Na výkup nejsou peníze

Nad návrhem na směnu se pozastavuje i František Jan Hrabina (Trikolóra).

„Nechápu, proč prostě nevytáhneme na stůl danou čásku, která je zpracována odhadcem a zaměřena geodetem, a je naprosto jasné, jaké pozemky bychom si za dané peníze jako město koupili. Cesta je důležitá pro občany města a nevěřím, že bychom nenašli 8 milionů korun na výkup pozemků tak, aby byla celá transakce naprosto čistá,“ řekl.

Bývalý náměstek primátora a nyní neuvolněný radní Michal Zácha (ODS), který materiál předkládal, ale vysvětlil, že jednání s firmami probíhají už několik let.

„Je to výsledek několika desítek jednání za poslední roky. Dokud nebudou vyřešeny majetkoprávní vztahy pod komunikací, tak stavba silnice nezačne. Výkup pozemků nepřipadá v úvahu, protože na to město nemá peníze. Směna by naopak přinesla peníze do rozpočtu,“ hájil záměr.

Diskuse na jednání zastupitelstva ukázala, že záměr na směnu nenašel ani podporu uvnitř radniční koalice – pro nehlasovali primátor Petr Měřínský (ANO), ani jeho náměstkyně Hana Mazochová (ANO), která má na starosti finance.

A protože se většina zastupitelů zdržela, nebo byla proti, materiál neprošel.

Emos: Je mi z toho smutno

Na jednání zastupitelstva vystoupili zástupci obou firem - Norsol a Emos property, s nimiž město jedná. Odmítli výroky o tom, že by směnou sledovali vlastní zájem.

„Je mi z toho smutno. Vešli jsme v jednání s městem s tím, že jsme vyšli vstříc tomu, aby byly vypořádány majetkové vztahy pod danou cestou. Investovali jsme v lokalitě 440 milionů korun, platíme daně do místního rozpočtu a zaměstnáváme 300 lidí - a tito lidé se nemají jak dostat do práce,“ uvedl Miroslav Fikr, prokurista společnosti Emos property.

„Naše společnost souhlasila s tím, že přes areál výstaviště povede veřejná komunikace. Investovali jsme do sjezdu, který stál 12 milionů korun, a na něj naváže komunikace, již bude budovat město. Ta komunikace bude primárně sloužit veřejnosti - kdyby měla sloužit pro nás, tak si ji dávno vybudujeme. Nikdy jsme s pozemky nespekulovali a za společnost Norsol nás mrzí, do jaké pozice se to dostalo. Náš záměr je, aby se komunikace co nejrychleji zrealizovala a za co nejnižší náklady,“ řekl Jan Valter ze společnosti Norsol.

Přerovští radní poté, co materiál na směnu pozemků neprošel, potvrdili, že budou se zástupci obou firem dál jednat.

„To, že návrh na směnu neprošel, beru jako první výkop. Budeme hledat dál způsob, aby došlo co nejdříve k realizaci propojení. Jednání tedy nekončí a budeme dál hledat společné řešení, jak tyto pozemky získat,“ uzavřel radní Petr Vrána (ANO).