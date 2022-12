Na tradiční otužileckou show dorazily na tři desítky plavců - z Přerova, ale i Nového Jičína nebo Břeclavi. Atmosféra byla skvělá a nechyběla ani diskotéka ve vodě. Zimní plavci zvolili originální převleky.

„Tentokrát mám kostým malé buclaté kopretinky, ale už jsem byla v minulosti i zlatou rybkou a jednou dokonce vyhrála jako štíhlá vážka,“ řekla se smíchem Hana Juřenová z Bystřice pod Hostýnem.

Uctít legendy se zase rozhodl Jiří Šatník, který měl na fotbalovém dresu nápis Pelé.

„Brýle mám takové, abych jimi připomněl Františka Venclovského, protože loni uplynulo padesát let od jeho fenomenálního úspěchu a zdolání kanálu La Manche, kdy zvolal: Já su tak šťastné! Maskou připomínám i další legendu Pelého, který předevčírem nadobro ukončil svou kariéru. Abych se ve vodě pohyboval s lehkostí, mám neoprenové kopačky,“ přiblížil.

V přestrojení za námořníka dorazil Miloš Moravec z Nového Jičína.

„Každý rok se snažím vymyslet něco nového a už jednou jsem tu vyhrál za masku Caesara. Tentokrát je to tedy námořník, který brázdí Vltavu. Je perfektní, že jsme se po dvou letech zase všichni sešli,“ pochvaloval si a dodal, že na silvestrovskou show jezdí pravidelně už od roku 2012.

Podpořit své přátele z Přerova přijeli také borci z Břeclavi.

„Přerováci u nás byli na Štěpána, takže my jsme teď na oplátku přijeli za nimi. V Dyji máme spoustu vody, takže je to něco jiného, protože bez problémů plaveme. Tady je dnes ale vody po pás, takže se budeme spíše káčkat. Je to ale show, takže bude sranda,“ svěřil se Zdeněk Doležal z Břeclavi, který zvolil masku čerta.

Tradiční show moderoval Bohuslav Přidal a zimní plavci poslali i tentokrát po vodě kytičku zakladateli přerovské tradice - Františku Venclovskému. Úkolu se letos zhostil vnuk prvního českého přemožitele kanálu La Manche Petr Válek. Jako vítězná maska byla oceněna zpěvačka Věry Kubanové.

Otužilci si svěží koupel v Bečvě pochvalovali. „Voda byla skvělá, jen škoda, že jí bylo tak málo a nemohli jsme si pořádně zaplavat,“ zhodnotil Petr Válek.