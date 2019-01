FOTOGALERIE, VIDEO/ V příštím roce oslaví půl století. Tak dlouhá je tradice silvestrovského dovádění v řece Bečvě, které se z původního komorního setkání několika přátel změnilo v hojně navštěvovanou show.

Ani letos na Silvestra Přerované nezklamali a na tři desítky borců, kteří se ponořili do studené vody, povzbuzovaly z obou břehů řeky i mostů tisíce lidí.

Sraz účastníků byl hodinu po poledni v přerovské sokolovně, kde se otužilci převlékli do recesistických kostýmů, vybraných speciálně pro tuto příležitost.

Například Miloš Moravec z Nového Jičína zvolil masku indiána.

„Otužování se věnuji asi šest let a díky němu se cítím velmi dobře. Začal jsem s tím v roce 2012, kdy jsem měl nejisté rodinné záležitosti a někde na internetu si našel, že studená voda z psychiky člověka smyje to špatné. Opravdu to pomohlo a už jsem u toho zůstal,“ prozradil.

V masce blondýny s růžovým melírem vyrazil do vody Jiří Tomečka z Kojetína. Na Silvestra se ponořil do Bečvy už potřetí.

„Je to krásný sport, který utuží organismus a celý imunitní systém. Chtěl jsem lépe porážet nemoci a být zdravější. Plavání ve studené vodě navíc dobře působí i na lidskou psychiku,“ svěřil se.

Borci z Prostějova

Velké zastoupení měl tentokrát tým borců z Prostějova. Šestice plavců dokonce využila posledního dne v roce k tomu, aby změřila své síly závodem.

Diváci tak kromě tradičních tanečků ve vodě, bouchání šampaňského a bujarého veselí mohli sledovat sportovní výkony Petra Válka, Milana Trnkala, Otakara Ježka, Marcela Biječka, Karla Koláře a Michala Láníka. Ti zvládli urazit v rychlém tempu trasu od lávky U loděnice až k sokolovně.

„Šest borců z Prostějova se domluvilo, že by si tu chtěli nejen zatančit ve vodě, ale i zaplavat. První tři nejlepší dostali dokonce v cíli i medaili,“ přiblížila Kamila Svobodová, předsedkyně oddílu dálkového zimního plavání TJ Spartak Přerov, který je pořadatelem tradiční show.

Pradlena

Silvestrovský rej masek zpestřila i pradlena, která si chtěla na vlastní kůži vyzkoušet, jak náročnou disciplínou je praní špinavého prádla ve studené řece. Mnohé ženy při něm v minulosti dokonce utonuly.

„Šla jsem do vody s tím, že mám na sobě jen lněnou sukni, takže to nebude zase taková hrůza. Když jsem ale vyzkoušela pár temp, byla jsem ráda, že mi kolegové podali ruku. Opravdu potvrzuji, co jsem kdysi četla, že to pro ženy a dívky muselo být těžké. Byla jsem ve střehu a zkusit něco takového bez zázemí vůbec nedoporučuji,“ řekla Marie Trnkalová, která plave za TJ Haná Prostějov.

Voda v Bečvě byla podle ní skvělá. „Byla vynikající a prádlo jsem vyprala doběla,“ dodala se smíchem.

Kytička pro Venclovského

Podmínky pro plavce nebyly tak ideální, jak by si přáli.

„Pro show jsou podmínky nepříznivé - pro nás by bylo lepší, kdyby bylo méně vody, napadl sníh a plavci se mohli pohybovat v řečišti podle svých představ a lidově řečeno si zablbnout,“ shrnul jeden ze zakladatelů tradice Milan Svoboda.

Teplota vzduchu i vody byla přibližně stejná - kolem pěti stupňů nad nulou.

Přestože i letos putovala kytička po vodě Františku Venclovskému, který byl velkým propagátorem tradice, nemělo by se podle něj zapomínat ani na ostatní.

„U prvních ročníků této akce byli také Antonín Uvízl, Rostislav Klein, Bohuslav Stoklasa nebo sourozenci Kratochvílovi,“ jmenoval některé.