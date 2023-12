Nová mutace sršně - „silvestrovská-otužilecká“, ale také víla, čerti, děda záchranář, plážový boy nebo návštěva z pravěku. Na dvaapadesátém ročníku tradiční silvestrovské show se poslední den v roce ponořily do ledové Bečvy v Přerově na tři desítky otužilců v recesistických kostýmech.

Silvestrovská show otužilců v řece Bečvě v Přerově, 31. prosince 2023 | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Podmínky byly ideální - vzduch měl osm stupňů Celsia a voda šest nad nulou. Zimní plavci ale přiznali, že tolik vody v Bečvě už dlouho nepamatují a mnohé zaskočil i dravý proud.

„Na akci jsem podruhé a zatímco loni jsem měl trému, letos si to užívám. Jen se mi zdá, že je zbytečné horko, kdyby bylo tak minus patnáct, byla by to naprosto ideální teplota,“ poznamenal jeden z účastníků silvestrovské show, který si říkal „šaman“ a dorazil do Přerova s partou přátel z Ostravy. „Jsme zástupci doby kamenné, takže máme všechno potřebné vybavení - kožešiny i mamutí kly,“ dodal.

VIDEO: Na náměstí v Přerově to žije i na konci roku, na Nový rok zahraje Fleret

V masce nezvyklé mutace sršně dorazila Alena Juřenová z Bystřice pod Hostýnem, která se věnuje zimnímu plavání už třináct let. „Je to skvělá akce pro zábavu, žádný shon a stres. Mezi otužilci je vždycky fajn, takže nevynechám žádnou společnou akci. Podmínky jsou ideální - když jsem naposledy plavala v Hradci Králové, měla voda jen dva stupně. Teď je to o poznání lepší,“ pochvalovala si.

Organizátory oblíbené silvestrovské zábavy tentokrát potrápila zvýšená hladina Bečvy a dobrovolní hasiči spolu s městskou policií museli řeku vyčistit od naplavenin a nánosů.

VIDEO: Silvestr nanečisto v 'měšťáku': taneční parket praskal ve švech

„Hladina Bečvy šla v minulých dnech nahoru a dotkla se prvního povodňového stupně. Na pilíře mostů se zachytily naplaveniny, které jsme včera spolu s městskou policií s pomocí motorového člunu odstranili. Teď už je hladina v normálu,“ řekl šéf přerovských dobrovolných hasičů Petr Štěpánek.

„Měli jsme obavu ze zvýšené Bečvy, ale protože nepršelo, tak jsme se trochu uklidnili. Proud už není tak dravý, jako před pár dny. Na to, že máme silvestra, je nádherně teplo a pro zimní plavce to bude určitě příjemné. Byly ročníky, kdy se brodili ve vodě po kolena nebo do půl pasu - tentokrát je to trochu jiné a zaplavou si,“ popsala předsedkyně oddílu dálkového a zimního plavání TJ Spartak Přerov Kamila Svobodová. Podle ní jsou ale vždy nejvydařenější ročníky, kdy sněží a mrzne.

Tradiční show otužilců, kterou pořádá oddíl dálkového a zimního plavání TJ Spartak, se letos koná po dvaapadesáté a u zrodu této akce byl první český přemožitel kanálu La Manche a Přerovan František Venclovský.

Jeho vnuk Petr Válek se zimnímu dálkovému plavání věnuje také a ani letos oblíbenou akci nevynechal. Svému dědečkovi - Františku Venclovskému - poslal po řece kytičku.

I tak zkušený plavec po zvládnutí krátkého úseku řeky přiznal, že ho proud tentokrát nemile překvapil. „Zvládnout proud bylo docela těžké i pro mě, nebývá to tak dravé jako dnes. Spolu s ostatními jsme si to ale letos užili a bylo to super,“ řekl Petr Válek.