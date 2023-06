Tovačovský zámek je považován za architektonický skvost Hané. Je obdivován pro svou působivou architekturu, bohatou historii a věž se dvěma sty schody, která už zdálky upoutá pozornost, a jež nese název Spanilá. Tato památka nemá o návštěvníky nouzi - během roku ji navštíví přes deset tisíc turistů.

Tovačovský zámek | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vyhledávané jsou nejen zámecké komnaty, ale i zámecký park, který slouží během sezony jako zázemí pro oblíbené kulturní akce. „Brány zámku jsme, stejně jako jiné památky, otevřeli začátkem dubna. Tu hlavní návštěvnickou sezonu však teprve očekáváme s příchodem prázdnin. Už teď si mohou návštěvníci projít celou prohlídkovou trasu a momentálně jsou zde k vidění také čtyři výstavy,“ informovala kastelánka tovačovského zámku Květa Zajícová.

V prvním patře arkádového křídla je umístěna stálá expozice akademického sochaře a pedagoga Bohumila Teplého, která zachycuje jeho celoživotní dílo. Aktuálně je na zámku k vidění také výstava sochaře Daniela Kloseho z Opavy, jenž je spjatý s figurativní tvorbou. Lidé si mohou prohlédnout také sběratelskou výstavu Svět Ex libris v Rytířském sále. Nejnovější je pak výstava historických plyšových medvídků ze sbírek Magdaleny Fernesi, které zaplavily dětské zámecké pokoje u Gutmannů. Všechny výstavy potrvají na zámku do konce září.

Kulturními akcemi ožije brzy také zámecký park. Program letošního Tovačovského kulturního léta je nabitý. Na 24. června je naplánován rodinný muzikál Můj děda je čert a chybět nebudou ani oblíbené kostýmované večerní prohlídky zámku, jež proběhnou v pátek 30. června - letos s podtitulem Frankenstein.

V červenci do zámeckého areálu zavítá loutkové divadlo, zazní zde šansony a letošní novinkou budou živé obrazy při prohlídkách zámku v podání skupiny historického šermu Pernštejn. Na 12. srpna je naplánován Středověký den a 24. srpna se mohou návštěvníci těšit na divadelní představení „Když se zhasne“ v režii Moravského divadla v Olomouci.

Tovačovský zámek je nyní přístupný denně kromě pondělí, a to od 10 do 18 hodin. Početnější skupiny návštěvníků by si měly vstupenky raději rezervovat v předstihu, v některých termínech totiž nemusí být k mání.