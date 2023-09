Milovníci burčáku, kteří každý rok čekají, až se tato vinařská dobrota objeví ve stáncích nebo kamenných obchodech, mohou konečně vyrazit ke svým oblíbeným prodejcům. Jaká je letos kvalita burčáku? Zvýšili obchodníci v Přerově cenu, nebo zůstala stejná?

Burčáková sezona v Přerově začíná | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Sotva jsem vystrčila ceduli ven, už přišli první zákazníci. I když jsem těm stálým v předstihu řekla, že dnes budu burčák mít,“ líčí Marta Miková, majitelka vinotéky U Hanačky v Pivovarské ulici.

Ta začíná s prodejem burčáku vždy poslední prázdninový týden, záleží ale hlavně na počasí.„Ceny jsou stejné jako loni. Za litr burčáku u nás lidé zaplatí 90 korun. Většinou si zákazníci berou litr a půl nebo dva litry. Vždycky jim ale dám nejprve ochutnat, aby věděli, co kupují. Každý má rád burčák v jiném stadiu - někdo má rád sladší, jiný prokvašenější. Snažím se ho tedy mít vždycky ve dvou stadiích, aby si mohli zákazníci vybrat,“ řekla.

Milovníci burčáku jsou podle ní zvyklí posedět si ve vinotéce a většinou sem přicházejí stálé party přátel. U Hanačky v Pivovarské ulici je zatím k mání jen burčák z bílého vína. „První odrůdou, kterou máme, je Solaris - ta totiž dozrává velice brzy. Červený burčák budu mít taky, ale teprve až budou dozrávat červené hrozny. Máme burčák od vinařů z Rakvic, se kterými spolupracuji už léta, a lidé jsou na něj zvyklí. Burčáková sezona trvá asi měsíc, takže se toho musí pořádně využít,“ poznamenala s úsměvem Marta Miková.

Fajnšmekři na burčák čekají

Zákazníci na vůni burčáku zareagovali okamžitě poté, co se začal stáčet. „Pravidelně čekáme, až se objeví cedule, a jdeme si burčák koupit. Je to jen jednou za rok, takže se na to vždycky těšíme,“ prozradila jedna ze zákaznic, která si přišla koupit do vinotéky dva litry oblíbeného moku. Kvalita je podle Marty Mikové dobrá. „Letos jsou burčáky dobré a vinaři si nestěžují - spíše si tento ročník chválí,“ zmínila.

Na náměstí se také nezdražovalo

Zdražovat letos nemuseli burčák ani ve stánku na náměstí Přerovského povstání, který bude otevřený až do října. „Burčák začal očekávaně, skoro jako každý rok. Jsme rádi, že letos neměl zpoždění. Máme domácí burčák z našeho sklípku v Blatnici pod svatým Antonínkem,“ přiblížila Adéla Kubáčová, která zahájila prodej v uplynulých dnech. Cena je stejná jako loni - 89 korun za litr.

„Zatím prodáváme bílý, ale očekáváme, že by mohl být už příští týden také červený. Za ten lidé stejně jako loni zaplatí 98 korun za litr. Nezdražovali jsme, i když šly nahoru ceny energií a práce. Byli jsme schopni cenu ponechat, protože máme každý rok velice úspěšný burčák. Lidé se k nám vrací, protože vědí, že je kvalitní a z našeho domácího sklepa,“ dodala.

Stánek je ve všední dny otevřený od 8 do 14 hodin, v pátek o něco déle. „Máme v Přerově i dvě kamenné pobočky - vinotéky v Čechově ulici a Trumf centru na Trávníku, kde najdou zákazníci stejný burčák. Tam je otevřeno o něco déle, takže kdyby náhodou došel tady, mohou jít tam,“ poznamenala.

Ve vinárně Čelechovský zahájili prodej částečně zkvašeného hroznového moštu tento týden ve středu. „Je to to samé, ale produkt z dovozových hroznů nemůže být podle vinařského zákona označován jako burčák,“ vysvětlil majitel vinárny Stanislav Růžička. Zákazníci za litr zaplatí 80 korun.