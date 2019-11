Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje

V Olomouckém kraji máme fantastický systém nemocnic - máme tři krajské nemocnice, dvě soukromé, vojenskou nemocnici, fakultní nemocnici, a tak péči posktyjeme na velmi hustém prostoru a na to kolik máme obyvatel, máme nemocnic poměrně hodně. Účastním se plno otevírání, úprav a rekonstrukcí ve všech možných typech nemocnic a není toho vůbec málo, takže jsem rád, že to skutečně jde dopředu. Například Fakultní nemocnice Olomouc je na dobré cestě, aby v blízké době doladila vše, co potřebuje. Někdy se na mě lidé obrací ohledně parkování a hromadné dopravy do nemocnice, a už i to se posouvá. Chtěl bych popřát všem našim nemocnicím, aby se rozrůstali a aby se jim dařilo. Všechno je o lidech - nemusí být nejkrásnější prostředí, když je dobrý a profesionální personál.