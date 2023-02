Neplánovaně tak ale pozvala do „měšťáku“ na porci kvalitní rockové muziky i hudebníky a fanoušky z jiných kapel - Pantograf, Forum, Pirillo nebo Cimrmanovo Torzo.

Koncert s názvem Spektrum Naposledy!, na kterém vystoupila jako host i skupina Pantograf, přitáhl více než tři stovky lidí. Fanoušci odění v džínách vzpomínali na éru přerovských zábav, na kterých hrála kapela Spektrum už od roku 1972.

„Je to velké setkání všech rockových hudebníků, ale i lidí, kteří chodili na veškeré jejich akce. Protože je to zábavová kapela, která byla populární hlavně v osmdesátých letech, jsou tu starší ročníky, které si to naprosto užívají, a je tu famózní atmosféra. Některé lidi jsem viděla naposledy na zábavě před čtyřiceti lety, pak dlouho ne - a až teď,“ pochvalovala si jedna z návštěvnic Jitka Němečková.

Obrovský zájem fanoušků skupiny Spektrum byl překvapením i pro samotné pořadatele.

„Přiznám se, že jsem nečekal, že dorazí lidé, kteří tehdy na Spektrum chodili, v takovém počtu. V drtivé většině jsou tu fanoušci rockové muziky, kteří chodili nejen na Spektrum a Pantograf, ale i jiné kapely. Já osobně jsem vnímal spíše Pirillo a Forum,“ řekl manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj.

Na pódiu vystoupila nejen kapela Spektrum ve svém aktuálním složení, ale představili se i její bývalí členové.

„Oslovil mě Mojmír Holíček, protože jsem před pětačtyřiceti lety zpíval ve Spektru II., což byla druhá éra toho původního Spektra. Když mi bylo sedmnáct, dělal jsem klukům ze Spektra bedňáka, abych mohl zadarmo na zábavy. Ta muzika se mi ale líbila, a tak jsem začal v roce 1979 v kapele zpívat.

Později jsem asi deset let působil v Pantografu,“ řekl bývalý zpěvák Jaroslav Hřičišče. Příprava na koncert mu prý moc času nezabrala.

„Paradoxní je, že ani jedna z těch věcí, které tady zpívám, nebyla v repertoáru tehdejšího Spektra. Už deset let jsem nezpíval naživo, ale užil jsem si to,“ usmál se.

Kapelou Spektrum prošel i kytarista Rosťa Bernát, který na setkání dorazil.

„Hrál jsem ve skupině od roku 1983 do roku 1985 a vzpomínky na tu dobu jsou krásné. Je to skvělé, protože jsme se tu potkali s generacemi lidí, kteří na nás tehdy chodili,“ řekl.