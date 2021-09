„Hudebníci, kteří se ke Kytarovému rekordu připojí, mohou zvolit libovolný nástroj - elektrickou, španělskou kytaru, ale i banjo, mandolínu, ukulele nebo dobro. Výběr je jen na nich samotných,“ řekl za pořadatele Pavel Ondrůj, podle něhož se akce koná pod hlavičkou festivalu Blues nad Bečvou.

Počet kytaristů se během uplynulých ročníků vyšplhal na několik desítek a přehoupl se i přes stovku - například 1. května 2019 jich dorazilo celkem 143.

Do Přerova se na tuto akci kromě místních pravidelně sjíždějí také amatérští a profesionální hudebníci z okolních měst.

„Pátý ročník kytarové exhibice startuje ve 14 hodin na hradbách v ulici Spálenec. Sraz zájemců o workshop firmy Yamaha s lektorem Tomislavem Zvardoněm je v 11 hodin, ve 12.30 se pak účastníci Kytarového rekordu setkají na místě, kde je čeká technická příprava a zkouška repertoáru,“ upřesnil.

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit rekordu nebo kytarového workshopu, se mohou hlásit na adrese www.bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury plánovaných skladeb, jež společně zazní.

Letošní repertoár nabídne stejně jako v minulých letech žánrovou pestrost a skladby zahraničních i domácích interpretů.

„Od Beatles to bude nesmrtelný song Let It Be, společně zahrajeme Claptonovu Laylu, z českých písní zazní Síla starejch vín od skupiny Škwor, legendární Slunečný hrob od Blue Effect a Nohavicova píseň Dokud se zpívá, ještě se neumřelo. Kytaristé se opřou do strun, aby stejně jako v minulých letech společně zahráli také nosnou skladbu všech minulých ročníků - Hey Joe od Jimiho Hendrixe,“ uzavřel Pavel Ondrůj.