S trénováním začal Petr Huťka už coby závodní hráč. Kariéru aktivního tenisty ukončil ve dvaatřiceti a poté se mohl naplno věnovat trenéřině. Tu skloubil na klubové úrovni pouze se dvěma oddíly – TK Přerov a TC Post Vídeň.

V Přerově byl u největších úspěchů historie klubu. Trénoval tým prvních mistrů republiky v roce 1982 i „čtveřici mušketýrů s raketou“ – Navrátil, Melka, Primek, Hanuš, doplněných o Janu Novotnou, Hanu Fukárkovou, Janu Pospíšilovou, Petru Langrovou – tento tým v roce 1988 vyhrál pro Přerov mistrovský titul již pošesté.

Petr Huťka zaznamenal coby kouč úspěchy také na mezinárodní scéně. V letech 1979 – 1983 působil jako kapitán národního týmu pro Královský pohár. V něm se vystřídala řada vynikajících hráčů jako Lendl, Složil, Šmíd, bratr Pavel, Mečíř, Pimek, Birner, Navrátil a Čihák.

V roce 1980 byl členem realizačního týmu vítězného družstva pro Davisův pohár, které tvořili Lendl, Šmíd, Kodeš a Složil.

