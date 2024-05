Moderní stavba budovy Euro, která se nachází na rohu Wilsonovy a Jiráskovy ulice v Přerově, patřila ve své době k architektonicky odvážným počinům. Restaurace Euro se stejnojmenným názvem byla v posledním patře, z terasy byl krásný výhled do okolí - na zámek a historickou část města. Stavba byla atypická svou kupolí a lidé restauraci navštěvovali především díky vyhlášené kuchyni. Jídlo bylo na svou dobu prvotřídní, ceny přiměřené a poloha v centru města ideální.

„Restaurace Euro patřila v devadesátých letech k těm lepším. Občas jsem tam zašla se svými spolužáky v době maturitního ročníku 1997. Bylo tam na tehdejší dobu krásné prostředí s nádherným výhledem. V té době tam často obsluhoval číšník s výrazným a hustým knírem a my jsme mu kvůli tomu dali přezdívku Scatman - podle v té době nejznámějšího popového hitu,“ vzpomíná na dobu největší slávy Eura Kateřina z Přerova, která byla pravidelnou návštěvnicí.

„Vyhlášené tam byly i hranolky Euro, které se podávaly se zeleninovou oblohou a stály tenkrát pouhých 45 až 50 korun. Lidé se tam sjížděli ze širokého okolí a jezdili na romantické večeře. V úkrytu kupole se také často scházely milenecké dvojice,“ dodává.

Trochu nepříjemné bylo podle ní jen to, že se v restauraci rozléhal zvuk, takže debatu lidí u jednoho stolu často slyšeli i hosté na opačném konci .

Mnozí Přerované zažili v restauraci Euro přelomové okamžiky - povodně v roce 1997, návštěvu prezidenta Václava Havla v roce 1996, nebo dramatické události z 11. září roku 2001.

„Každý člověk si pamatuje, co dělal jedenáctého září. A já tehdy nevěřícně zíral na televizi na Euru a myslel si, že běží nějaký apokalyptický film. Až pak jsem s hrůzou zjistil, že je to realita a v New Yorku se zřítila dvojčata,“ vybavuje si jeden z bývalých štamgastů.

Na začátky Eura vzpomíná i jeden z jeho zakladatelů Petr Netopil.

„Projektanty této stavby byli tehdy architekti Vrbík s Pospíšilem. Protože zde měla sídlo cestovní kancelář Euro, byl náš koncept takový, že uděláme restauraci, ve které budou jídla z celého světa. Poslal jsem tedy kluky do Španělska, kde se naučili připravovat typické pokrmy jejich kuchyně, z Tuniska zase přivezli kuskus, inspiraci jsme ale čerpali i v Řecku nebo Itálii,“ líčí.

Původně měla být v nejvyšším patře budovy pouze kancelář s vyhlídkou, nakonec ale v kupoli vznikla restaurace.

„Měli jsme štěstí na špičkového kuchaře Pepu Schönweitze, který tehdy přišel z Vídně a my ho ukecali, aby zůstal u nás. Dělal tam poměrně dlouho,“ popisuje.

A jaká vzpomínka na Euro se mu vybaví?

„Organizovali jsme kdysi Silvestr v nočním podniku, který byl dole. Náš kamarád se ale lehce opil a nic nezajistil, takže jsem 31. prosince jezdil po samoškách, obrážel vesnice a sháněl rohlíky,“ říká.

Na stavbu, která byla na svou dobu výjimečná a přitahovala pozornost, vzpomíná také bývalý spolumajitel Libor Kanis.

„Otevírali jsme Euro v prosinci roku 1993, a když byl o pár let později na návštěvě Přerova prezident Václav Havel, ta stavba ho velmi zaujala. Navržená kupole, ve které byla restaurace, měla připomínat zeměkouli. I když jsme do toho investovali spoustu energie a peněz, nakonec jsme to prodali. V devadesátých letech hospody jely a podniku se dařilo, dnes je ale kupní síla v Přerově někde jinde. Dokud nebude dokončena dálnice, nevzniknou zde průmyslové zóny a město nepřiláká nové pracovní síly, tak se situace nezmění. Ekologičtí aktivisté bohužel zastavili rozvoj Přerova na dvacet let,“ poznamenal.

Slavná kupole Eura je dnes pod lešením a podle dnešního správce objektu prochází rekonstrukcí, která by měla být dokončena zhruba do měsíce. Zda se ale do této budovy v centru města někdy v budoucnu vrátí restaurace, je zatím ve hvězdách.