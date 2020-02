Začne fungovat od března v budově magistrátu ve Smetanově ulici 7 a jeho smyslem je sladit aktivity pro dříve narozené a propojit informace.

„Službu si vyžádali sami senioři, kteří volali po centru, ve kterém by se soustředily informace o aktivitách z oblasti sportu, volného času, kultury, vzdělání či cestování,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Dříve narození, kteří se chtějí dozvědět, co se v Přerově a jeho místních částech děje, mohou zavítat za koordinátorkou v určených hodinách - v úterý od 9 do 11 hodin a ve čtvrtek od 13 do 15 hodin. Zájemcům bude v kanceláři číslo 10 k dispozici pracovnice Hana Makúchová.

„Nebude jen přijímat informace od organizátorů, klubů či spolků, ale bude je i aktivně vyhledávat a nabízet. Senioři však nemohou očekávat, že bude vyřizovat jejich problémy a stížnosti - má se stát pouze příjemnou průvodkyní jejich volným časem,“ doplnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Město Přerov se snaží zajistit seniorům celou řadu aktivit a služeb. Funguje tu pro ně například speciální taxislužba, dotovaná městem, která je rozváží po lékařích či úřadech.

„Aktuálně vlastní kartičku, opravňující k využívání této služby, na 1039 Přerovanů. Všichni platí dvacet korun za jízdu a taxikář je tu pro ně od pondělí do pátku, a to od sedmi hodin ráno do tří odpoledne,“ řekla Jitka Eichlerová z přerovského magistrátu, která má na starosti agendu Senior taxi.

Další aktivitou pro dříve narozené je i takzvaná „seniorská obálka“ - zájemci si mohou na magistrátě vyzvednout tiskopis, do kterého zapíší informace o svém zdravotním stavu, zprávu vloží do přiložené plastové obálky s magnetem a upevní ji na ledničku nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. V případě zdravotních potíží seniora dostane přivolaný lékař rychlou informaci.

Osvědčily se i seniorské hodinky, které mají uživatelé stále u sebe a v případě, že se lidé dostanou do potíží, přivolají jim samy pomoc.