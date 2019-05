Město zjišťovalo třeba to, zda mají dnešní šedesátníci zájem o bydlení v domech s pečovatelskou službou.

„Pro se vyjádřila více než polovina dotázaných - 58 procent. Většina seniorů řekla, že by se chtěli do nového domova přestěhovat v horizontu desíti let,“ upřesnil Petr Kouba.

Pokud by si mohli senioři vybrat konkrétní dům s pečovatelskou službou, nejvíce by je lákal ten v ulici Trávník. Naopak nejmenší zájem byl o pečovatelský dům v Tyršově ulici v Předmostí - a to proto, že je trochu z ruky. Ze stejných důvodů se těší menší oblibě i DPS na Jižní čtvrti.

Sociální pracovníky zajímalo i to, jaké celkové náklady na bydlení jsou pro důchodce přijatelné. Nejvíce odpovědí se drželo u spodní hranice 3 až 4 tisíce korun měsíčně. Se zaplacením 6 tisíc měsíčně by naopak nemělo problém jen 7 procent seniorů.

„Zajímavé odpovědi jsme získali i na otázku, jaké lokalitě by dali přednost v případě nových domů s pečovatelskou službou. Suverénně vyhrály čtvrti Velká Dlážka a Kopaniny. Zrovna tady totiž žijí senioři, kteří se do panelových sídlišť nastěhovali v sedmdesátých letech a neradi by opustili čtvrť, kde jsou zvyklí,“ zdůvodnila vedoucí odboru sociálních věcí a školství magistrátu Romana Pospíšilová.

Někteří lidé se vyjádřili v tom smyslu, že by se jim zamlouvalo bydlet v bývalém hotelu Strojař na Velké Dlážce, jenž je v majetku města, a má v budoucnu sloužit pro potřeby bydlení.

Zájem byl o seniorské obálky i SOS tlačítka

Tazatele zajímalo i to, zda by přerovští senioři uvítali služby denního stacionáře. Odpověď „ano“ zaškrtlo 68 procent dotázaných. Ještě větší zájem byl o takzvané seniorské obálky s údaji o zdravotním stavu a SOS tlačítka.

„Zajímali jsme se i o to, jak tráví naši důchodci volný čas. Zjistili jsme, že Klub pro seniory navštěvuje 35 procent dotázaných, přičemž nejvíce jich dochází do Svazu tělesně postižených v Přerovance nebo charitního zařízení Sonus,“ doplnila Blanka Hrubá z přerovského magistrátu.

Pětašedesát procent starších lidí také vyjádřilo přání, aby měli k dispozici nové prostory pro setkávání a volnočasové aktivity.

Zajímavou sondou byl i dotaz, zda by byli senioři ochotni chodit číst pohádky cizím dětem a stát se „čtecími babičkami a dědečky“. O takovou aktivitu nestojí 72 procent dotázaných.

Anketa zjistila i to, že starším lidem scházejí zájezdy, kulturní akce, vzdělávací kurzy, odborné přednášky a sportovní aktivity.