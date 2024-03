Senior taxi v Přerově rozšířilo své služby

O senior taxi, které už sedm let poskytuje služby dříve narozeným, je v Přerově značný zájem. Město se proto rozhodlo pořídit další auto, které zaveze starší občany nad šedesát pět let k lékaři, na úřad nebo do nemocnice. Zájemci si mohou jízdy objednávat od pondělí 4. března. Za cestu po městě zaplatí pouze dvacet korun.

Senior taxi v Přerově rozšířilo své služby - město pořídilo další auto. | Foto: Se souhlasem Magistrátu města Přerova