Hranice, Kroměříž – Je to pouhých pár kilometrů chybějící dopravní spojky. O stavbě se ale bezvýsledně jedná už sedmnáct let a zahájení prací je stále v nedohlednu. Přerovská senátorka Jitka Seitlová (NEZ) předala ve čtvrtek v Kroměříži společně se svým kolegou Jiřím Čunkem deklaraci tří krajů ministru dopravy Danu Ťokovi. Požadují v ní, aby rezort se stavbou nadále neotálel.

Takzvaná Palačovská spojka má výrazně usnadnit propojení severní mezinárodní dálniční a silniční trasy směrem na Ostravu a do Polska se silnicemi podobného významu ve směru Zlín – Slovensko.

„Máme obavu z toho, že tato stavba není zahrnuta mezi prioritní, které mají být financovány ministerstvem dopravy. Je to pouhých pět kilometrů, které mohou ulehčit Hranicím, ale také Novému a Starému Jičínu, Palačovu či Teplicím nad Bečvou. O těchto pěti kilometrech se přitom jedná už od roku 2000," zdůraznila přerovská senátorka Jitka Seitlová.

Palačovská spojka se dotýká tří krajů

Podle ní doplácejí na chybějící spojku především obce na území tří krajů – Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. „Denně projede technicky a bezpečnostně neodpovídajícími silnicemi druhé a třetí třídy až dvanáct tisíc vozidel tranzitní dopravy," doplnila.

Palačovská spojka je navrženou novou silnicí I/35 Lešná – Palačov, která má vyřešit propojení silnice z Valašského Meziříčí na komunikaci I/48 u Palačova prostřednictvím již zprovozněných nových mimoúrovňových křížení Palačov a Lešná.

Celková délka první etapy trasy je 4,9 kilometrů v úseku Lešná – Palačov. Druhá etapa v úseku Dub – Palačov je dlouhá 3,7 kilometrů. Náklady na stavbu se pohybují kolem 2,9 miliardy korun.

„Podstatnou měrou se to týká i nás. Palačovská spojka je velmi významná pro celé Valašské Meziříčí až po Horní Bečvu. Aby to ale pro tu další část Valašska mělo smysl, musí na Palačovskou spojku navázat také obchvat Valašského Meziříčí," konstatoval senátor a starosta Vsetína Jiří Čunek.

Stavba se nachází na území tří krajů a má zásadní vliv na zmírnění zátěže z tranzitní dopravy a snížení počtu nehod. „Palačovská spojka sníží bezpečnostní rizika současné dopravy a zamezí pokračování destrukce komunikací, které konstrukčně nevyhovují těžké kamionové dopravě," uvádí se v deklaraci, kterou předali šéfovi rezortu dopravy senátoři.

Přerovská senátorka Jitka Seitlová se svým kolegou ze Vsetína Jiřím Čunkem předali ve čtvrtek odpoledne ministru dopravy Danu Ťokovi v Kroměříži deklaraci, kterou požadují urychlené vybudování Palačovské spojky. FOTO: Deník/Petra Poláková Uvírová

Ministr dopravy Dan Ťok, jenž se senátory setkal v Kroměříži v rámci své návštěvy kraje, ujistil, že stát se stavbou počítá. „Palačovská spojka má zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí a my v tomto procesu budeme pokračovat. Paralelně budeme opakovat proces EIA. Začátkem roku jsme zahájili biologické průzkumy, které budou za rok hotovy. Začínáme také s výkupy pozemků. EIA by mohla poté, co předáme materiály na ministerstvo životního prostředí, trvat zhruba šest měsíců," uzavřel ministr dopravy.