Pro politology není tento duel žádným překvapením - Vránovi pomohla přízeň těch, kteří vhodili svůj hlas hnutí ANO v krajských volbách, Seitlová již tradičně bodovala v obcích a menších městech. Jitce Seitlové vhodilo hlas 26,8 % voličů, Petr Vrána získal 20,7%

Hlasy pro zbývající kandidáty se roztříštily, protože jich bylo příliš - o křeslo v Senátu letos bojovalo rekordních jedenáct uchazečů.

Na třetím místě skončil se 12,8% lékař záchranky Tomáš Kocourek (ODS), čtvrtý je manažer kultury Pavel Ondrůj (Piráti) s 8,8% a pátý Dan Chromec (SPD), který získal 7,7% hlasů.

Překvapená senátorka: Protivníci byli silní

Přerovskou senátorku Jitku Seitlovou (KDU-ČSL), která sledovala průběžné výsledky doma v Lipníku nad Bečvou, vítězství překvapilo. Kandidátů, kteří mohli oslovit voliče, bylo podle ní mnoho.

„Vůbec jsem nevěděla, jak to dopadne, protože bylo poměrně dost silných kandidátů. Ráda bych poděkovala všem, kteří mě podporují a poprosila je, aby přišli volit i do druhého kola,“ řekla.

Podle senátorky byla předvolební kampaň nebývale ostrá a v mnohém se lišila od těch předchozích, které v minulosti zažila.

„Kontaktní kampaň byla hrozně fajn a při osobním setkání se lidé chovali skvěle, což mi dodalo odvahu. Horší už ale bylo to, co se dělo anonymně na sociálních sítích, kdy jsem se setkala i s vulgárními a zlými výlevy,“ popsala.

Jako senátorka se prý i v minulém volebním období snažila hájit především zájmy obyčejných lidí.

„Všechny podněty od lidí jsem si poctivě zapisovala a mám popsaný celý sešit toho, co by si občané z našeho okresu přáli. Od rozkopaných chodníků až po zásadní věci typu exekuce nebo systém zdravotní péče. Když ve druhém kole neuspěji, tak ten deníček jen předám někomu jinému,“ poznamenala s úsměvem.

Jitka Seitlová působila v Senátu už dvě volební období v devadesátých letech. Práci ale načas přerušila, protože se stala zástupkyní ombudsmana. Do Senátu byla znovu zvolena v roce 2014.

Oblastí, jíž se dlouhodobě věnuje, je životní prostředí.

„Pokud bych uspěla, bude patřit k mým prioritám zákon o vodě a o odpadech. Chtěla bych se také zasadit o důsledné vyšetření úhynu ryb v řece Bečvě,“ zmínila.

K dalším tématům patří i doprava. „Kromě nedokončené dálnice D1 je to i oprava silnic druhých a třetích tříd, které jsou ve špatném stavu. Zejména menší města a obce ale trápí i nedostatek praktických lékařů a zubařů, což je další problém, který bych chtěla řešit,“ shrnula.

Vrána: Vadí mi jak dnes funguje Senát

Boj o křeslo v Senátu svede příští týden s Jitkou Seitlovou, která obhajuje šestiletý mandát, přerovský radní a náměstek olomouckého hejtmana Petr Vrána (ANO), který se kvůli kandidatuře vzdal i poslaneckého postu.

„Jsem potěšen, že mi lidé dali tolik hlasů, abych postoupil. Ať ve druhém kole uspěji nebo ne, patří poděkování všem lidem za to, že vůbec k volbám za současné situace, která panuje, přišli,“ řekl Petr Vrána.

Pokud by uspěl, chtěl by řešit věci, které region nejvíce trápí - kromě dopravy je to i otázka sociálně vyloučených lokalit, bezdoplatkové zóny nebo vyplácení sociálních dávek nepřizpůsobivým.

„Vadí mi ale i systém, jakým dnes funguje Senát, kdy automaticky vrací veškeré návrhy zákonů koalice,“ konstatoval.

A jaká byla z jeho pohledu předvolební kampaň?

„Co se týče mediálního prostoru, rozhodně útočná nebyla. Některé strany ale nerespektovaly pravidla, přelepovaly plakáty politických soupeřů a docházelo i k porušování pravidel pro zábor, což bylo místy až úsměvné,“ zhodnotil Petr Vrána.

Bodovali lékař záchranky i manažer kultury

Překvapením senátních voleb bylo třetí místo lékaře záchranky Tomáše Kocourka, který kandidoval za ODS a dosáhl slušného dvouciferného výsledku.

„Doufal jsem, že to bude od druhého do čtvrtého místa, takže jsem se skoro trefil. Určitě jsem příjemně překvapený, i když byla kampaň poznamenaná koronavirem a na kontaktní část přicházelo malé množství občanů,“ zmínil Tomáš Kocourek.

Čtvrté místo „Piráta“ Pavla Ondrůje odráží celostátní atmosféru ve společnosti, ale i fakt, že ho mnozí lidé znají jako pořadatele kulturních akcí v Přerově.

„Určitě to není zklamání a děkuji všem, kteří mě podpořili. Je to pro mě další výzva. Pro mě se nic nemění a dále se budu podílet na rozvoji regionu Přerovska,“ zhodnotil. Na pátém místě skončil Dan Chromec z SPD.

Pro ostatní kandidáty byly zřejmě senátní volby zklamáním - bývalý ministr dopravy a přerovský zastupitel Antonín Prachař, který kandidoval jako nezávislý, získal 7%.

Za očekáváním je i výsledek exprimátora Přerova Jiřího Lajtocha (ČSSD), jenž dostal od voličů pouze 3,2%.

Starostu Hranic Jiřího Kudláčka podpořilo 5,8 % lidí. Miroslav Raindl z KSČM získal 5,2 %.

Volební účast na Přerovsku byla slušná – dosáhla téměř 35%.