„Od ledna už takto spadl čtyřikrát a i v minulosti jsme museli pořád řešit, že do stožáru někdo narazil,“ řekl radní pro dopravu Tomáš Navrátil. (ANO)

Kvůli opravě bude v době od 16. do 20. dubna signalizační zařízení na křižovatce ulic Hranická-Staré Rybníky odpojeno a přemístěno asi o metr dál - z okraje jízdního pruhu do prostoru zeleně, kde dělníci vybetonují nový základ. Úprava potrvá pět dní, z toho tři pracovní. Po celou dobu bude signalizační zařízení na křižovatce nefunkční, takže řidiči by měli místem projíždět se zvýšenou opatrností a pozorností.