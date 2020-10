Senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL), která obhajuje šestiletý mandát, získala v prvním kole největší podporu v obcích. Považuje to za výhodu nebo naopak handicap, protože jí tak mohou unikat hlasy voličů z Přerova, kde vyhrál v prvním kole její soupeř?

„Myslím, že i v Přerově mám své voliče, a není jich málo. Je ale důležité, aby ti, co přišli volit v prvním kole, dorazili k volbám i v tom druhém,“ říká Jitka Seitlová. Stávající senátorce vyjádřil podporu ve druhém kole předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, Piráti jí zase nabídli své reklamní plochy. Podpory se dočkala i od starostů některých obcí na Přerovsku.

Pokud by uspěla, chce se zasadit o dobudování dálniční sítě kolem Přerova, ale i opravu silnic druhé a třetí třídy. „Důležité je také zajistit v období pandemie dostupnost zdravotnické péče tak, aby bylo lidem v našem regionu umožněno rychlé testování na covid-19,“ dodává.

Seitlová bude usilovat i o důkladné vyšetření hromadné otravy ryb v řece Bečvě a potrestání viníků. „Je řada věcí, které stále zůstávají nejasné, a chtěla bych je otevřít,“ podotýká. Letošní kampaň do Senátu je podle ní tvrdší než v minulých letech.

„Nejproblémovější jsou asi servery, které se naoko tváří jako nezávislé, a přitom patří konkrétním politickým stranám a snaží se podprahově dehonestovat soupeře,“ hodnotí.

Vrána: Nezměnil jsem své názory

Přerovský radní a náměstek hejtmana Petr Vrána (ANO) se kvůli volbám do Senátu vzdal poslanecké židle. Zda se mu to vyplatilo, zjistí během několika dní. Vránovi vyjádřili podporu ve druhém kole i někteří neúspěšní kandidáti do Senátu z prvního kola - například Miroslav Raindl z KSČM, Dan Chromec z SPD nebo zástupci hnutí Trikolóra. „Velice si cením toho, že mě sami kontaktovali a vyslovili mi svou podporu,“ říká Petr Vrána.

Jeho hlavním tématem pro závěrečný duel zůstává doprava. „Nadměrnou dopravou jsou postižena nejen velká města, ale trpí i některé menší obce u nás v regionu. Vyřešením tohoto dlouhodobého problému se uleví nám všem a já se snažím o to, aby to bylo co nejdříve. Jsem u každého jednání, které se týká důležitých dopravních staveb,“ líčí.

Jeho vizí je snaha udělat z přerovského regionu lepší místo pro život. „Během týdne jsem nezměnil ani své hodnoty, ani názory. Protože jsem z vládního hnutí, prakticky každý týden jednám na ministerstvech nebo s premiérem. Mám zkušenosti a kontakty, abych byl regionu prospěšný,“ podotýká.

Senátní kampaň podle něj probíhá korektně a žádné „podpásovky“ v podobě mediálních výstupů protikandidátů se nekonaly. „Kde ale panoval nekoordinovaný boj, byly volné výlepové plochy,“ líčí. Podle jeho slov rozhodne o vítězi druhého kola především volební účast.