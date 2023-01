Velká solidarita

„Solidarita lidí byla bezprostředně po požáru velká a spousta jich přispěla do sbírky, kterou uspořádala obec Rajnochovice. Podařilo se shromáždit 2 miliony korun. I když to na stavbu celého komplexu stačit nebude, chtěli bychom na jaře alespoň kopnout do země. Stavba by nejspíše probíhala po etapách,“ nastínil majitel Miroslav Nakládal mladší. Ten podle svých slov chce, aby na místě vznikla replika původní chaty na Tesáku, jen s mírnými úpravami.

„Připravujeme projekt tak, aby se mohlo začít už letos, i když se kvůli tomu zadlužíme. Objekt bude o tři a půl metru delší, počítáme i s menšími úpravami interiéru oproti tomu, co bylo dříve. Chtěli bychom zachovat restauraci v podobě, jaká byla, jen bar bude vpravo místo vlevo. S projektantem teď ladíme detaily,“ přiblížil.

Sbírka vlaječek

Nezbytnou součástí a poznávacím znamením chaty na Tesáku byly i vlaječky, které kdysi zdobily interiér. Jejich sbírku se krátce po požáru rozhodli uspořádat nadšenci z Přerova. A slavila úspěch. Ve sbírce, kterou zorganizoval Josef Vojáček z Přerova, se sešlo pět tisíc kousků, další dva a půl tisíce shromáždili i majitelé vyhořelé chaty.

„Na jedné z vlaječek jsou podpisy českých házenkářek, ale sešly se i další kousky z celé řady jiných oddílů. Zájem projevili i krajané v zahraničí,“ zrekapituloval sbírku Josef Vojáček.

Stejně jako v minulosti budou vlaječky umístěny přímo v prostorách nové turistické chaty. „Vlaječek je přes sedm tisíc, takže je umístíme, kam to jen půjde. Bez nich by to nebylo ono,“ poznamenal Miroslav Nakládal mladší.

Obrovský požár zničil chatu Tesák, budova se zbortila

S chatou na Tesáku podle něj během loňské sezony naštěstí neodešli turisté. „Bylo velké štěstí, že jsme se od jara mohli přesunout do sousední chaty Meopty, kde jsme spustili provoz. Na zimu už nám ale neprodloužili smlouvu, protože mají asi s objektem jiné záměry. Přes svátky jsme tedy využívali chatu Klubu českých turistů,“ zmínil.

Do doby, než se podaří postavit chatu novou, tedy čeká provozovatele provizorium. „V jednání je další využití chaty Klubu českých turistů a zvažujeme i to, že bychom zde měli opět stánek,“ řekl. Bezprostředně po požáru pomohlo provozovatelům město Přerov spolu s technickými službami zapůjčením prodejního stánku.